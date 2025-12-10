排除2廠商非禍首 基隆河油汙案仍抓嘸元凶

經濟部、環境部以及台水公司，針對基隆汙水案召開記者會，環境部表示，儘管有兩間廠商偷排廢水遭開罰，但初步判定他們不是元凶，目前環檢警已經蒐證完畢，要交由檢察官繼續釐清，至於台水公司祭出減免水費等措施，初估這次案件，至少造成2千萬元的損失！

這起水污染事件最早在安樂區鶯安里被發現，影響範圍從基隆延伸至汐止。原本統計有15萬戶受影響，但隨著里長陸續通報，實際受影響戶數增至18萬戶。雖然目前水質已恢復良好，居家水龍頭的水也能使用，但許多居民仍心存疑慮。鶯安里長劉大維表示，里民最擔心的是，水塔壁殘留汙染源，目前已經陸續在安排清洗水塔。

環境部次長指出，雖然已查獲的兩家公司不是這次事件的元凶，但它們持續排放油污，仍會造成取水污染問題。環境部判斷本次事件是單次偷排等行為所致。為防止類似事件再發生，台水公司已在八堵抽水站設置水面油膜監測儀和總有機碳分析儀，並於11日早上8點開始進行第一階段復抽基隆河水源。

針對自來水保護區內存在污染性工廠的問題，環境部解釋，這些工廠在登記時可能不是以這一類工廠類別登記，但實際清查後發現確實屬於污染性工廠，未來將考慮註銷其工廠登記證，或廢除相關環保許可。

值得注意的是，基隆市長謝國樑表示，經濟部和台水公司召開水質記者會時，基隆市府並未收到任何通知。謝國樑強調，市府在每一個記者會、決策甚至想法上，都有與相關單位進行透明溝通。

雖然台水公司已表示同為受害者，並推出減免與補助措施，但民眾最關心的仍是真相何時能水落石出。對於現在必須早晚奔波提水的生活，居民們都不希望再經歷第二次這樣的困境。

