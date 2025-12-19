排除3位不同意大法官 黃揚明：未來違憲自助餐吃到飽

憲法法庭今（19）日判決，《憲法訴訟法》部分修正違憲、立即失效；不過其中蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官認為此判決無效。對此，媒體人黃揚明嘲諷，溫馨，大法官最大，接下來就是違憲自助餐吃到飽。

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。今天憲法法庭在只有現任8位大法官的情況下，針對民國114年1月23日修正公布的《憲訴法》部分條文作成判決，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。

黃揚明今天在臉書貼文指出，舊版《憲訴法》第30條第1項規範：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」

黃揚明表示，這次憲法法庭復活判決的關鍵是，直接把已表態拒絕參與評議的3位大法官，認定為「應不計入現有總額」，所以現有總額就是「5位大法官」，全數參與，且所有判決條文都得到至少其中4人以上認定違憲。

網友紛紛留言，「我們現在適用的是《萊爾憲法》」、「誰可以決定那三位拒決評議的大法官可以排除呢？」、「新版憲訴法10人，舊版憲訴法6人，然後現在這5人決定？」、「大法官自己把自己玩死」、「哇喔，那如果七位拒絕參加，一人就能開違憲判決了，超讚的」。

也有網友表示，「這個比行政院長不副署更扯了！大法官自己捲入政治問題中。那要任期保障做啥？」、「行政權對抗立法權後，司法權也要對抗立法權」、「排除異議者就能過半了，原來打掉雜質是這個意思啊？」、「能這樣搞？？那彈劾時扣掉不同意的民進黨，剩下全員通過，賴清德下台一鞠躬！」

