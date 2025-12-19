排除3異議大法官後判憲訴法違憲 藍委轟「綠色大法官化」的極致

憲法法庭判決立法院去年底通過的《憲法訴訟法》修正案違憲。 圖：張良一/攝 （資料照）

[Newtalk新聞] 立法院去年修正《憲法訴訟法》後，時隔一年，憲法法庭今（19日）在3名大法官拒絕參與審議，遭憲法法庭從總額剔除情況下，由剩餘5名大法官作成決議，宣判《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。國民黨立委許宇甄痛斥，碩果僅存的8名大法官，有3名認為不能審理，只由5名大法官自詡有權解釋憲法，這本身就是對憲政法治最深層的污辱 ，今日這項判決，就是「綠色大法官化」的極致展現。

立法院去年的通過《憲訴法》部分條文修正案後，規定憲法法庭作成判決，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。但憲法法庭今僅有司法院代理院長謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5名大法官就作成判決，引發在野黨強烈反彈。

許宇甄痛批，憲法法庭今日作成的「114年憲判字第1號判決」，已非單純法律見解歧異，而是如同強盜一般蹂躪《憲法訴訟法》，自毀憲法法庭正當性的政治裁決。此一判決不僅重創憲政秩序，更在制度層次昭告國人，由「綠色大法官」所主導的憲法法庭，已從原本應守護憲法的憲法守門員，墮落為憲法強盜，淪為替賴清德權力運作開道的政治工具。

許宇甄指出，最荒謬、也最致命的關鍵在於，該判決自始即屬無效。依2025年初修正並已生效的《憲法訴訟法》，憲法法庭作成判決，須至少10位大法官在席，然而現任大法官僅有8人，依法根本不具備成立憲法法庭的要件。也就是說，憲法法庭未能合法組成，自始即不具審判權，其所作任何判決，當然無效。對此，三名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美於不同意見書中已明確指出，問題再清楚不過。

許宇甄痛斥，5名大法官竟選擇無視立法院三讀通過、總統公布施行的有效法律，反以所謂「程序自主權」、「組織彈性」為名，進行自我授權，恣意變更法定組成要件，公然繞過法律規範。這樣的作為，早已不是法律解釋，而是公然違法的行為。正如不同意見書所嚴正警告，大法官從來不存在可以自行調整法定人數門檻的權限，憲法法庭更不可能在人數不足的情況下，變成先開會再說的臨時會議。

許宇甄進一步質疑，大法官一方面承認制度存在缺額的憲政困境，另一方面卻拒絕唯一合憲、合法的途徑，就是要求總統賴清德依憲法程序儘速補足大法官人數，反而選擇在違法基礎上強行作成高度政治性的判決。究竟有何急迫性？是基於憲政必要，還是純粹出於政治需求？還是「5位綠色大法官」急於向賴清德表忠？

許宇甄批評，今日這項判決，就是「綠色大法官化」的極致展現。當法律不再是權力的界線，而被視為必須排除的障礙；當程序不再是保障正當性的基石，而淪為可以被任意扭曲的工具，司法就已徹底淪為執政者的附庸。這樣的憲法法庭，與民初籌安會假制度之名、行權力集權之實，本質上有何不同？今日若容忍這項違法裁判，縱容綠色大法官濫權當強盜，明日被徹底掏空的，將不只是憲法，而是整個民主制度都會被毀壞。

