排隊上廁所喊「不要插隊」 52歲男仗義慘遭射殺 身中多槍倒臥血泊

52歲的卡斯特(Danny Kaster)在加油站的廁所排隊，只因制止一名男子插隊，卻遭對方開槍射殺。(圖／翻攝自GoFundMe網站)

美國鳳凰城一名52歲男子，日前在加油站排隊等待上廁所，突然有一名25歲男子插隊，富有正義感的他出聲制止，沒想到對方卻突然掏出手槍，二話不說朝他射擊，等到警方趕到現場時，男子已倒臥血泊中，送醫搶救仍傷重不治。

警方在16日上午7點多接獲通報，位於鳳凰城當地加油站商店的廁所發生槍擊案，員警趕往現場時，發現52歲的男子卡斯特(Danny Kaster)倒臥在地，全身有多處彈孔，警方緊急將他送往醫院搶救，發現他的臉部、肩膀和腿部多處中彈，經搶救仍因傷重不治身亡。

目擊者表示，當時死者在廁所外排隊等待，突然一名25歲男子富蘭克林(Deondre Franklin)卻插隊直接走進廁所，死者出聲制止，並提醒有人在排隊時，富蘭克林僅口頭敷衍回覆「我知道」，卻沒有往後退的動作，2人進而發生爭吵，富蘭克林大吼怒罵一句髒話，接著就聽到多個槍聲。

富蘭克林朝卡斯特近距離開槍後，隨即開車逃逸，隔天才向警方自首。他辯稱當時去廁所時沒注意到有人在排隊，被提醒後才去排隊，但他注意到卡斯特的眼神，對他充滿敵意，他害怕自己被打，走出廁所後發現卡斯特一路跟著他，才會開槍自我防衛。

開槍殺人的富蘭克林被指控二級謀殺罪，遭到羈押，保釋金為100萬美元。男子伸張正義卻在槍口下喪命，引發當地民眾憤怒，目前已在事發地點外，設置卡斯特紀念專區。

親友表示，卡斯特死於毫無意義的暴力事件，「他沒有挑釁也沒有威脅人，什麼都沒有做錯」，如今家人如今卻必須承受失去卡斯特的痛楚，由於事發突然，目前親友在GoFundMe上發起募款活動，籌措喪葬費用。

