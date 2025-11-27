排隊下交流道！2車遭撞駕駛乘客困 路過駕駛合力救

民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自THREADS）





國道三號發生驚險連環車禍，一台貨車因為不明原因，衝撞上了正要排隊下交流道的整排車輛，其中還有駕駛和乘客受困車內，好在有路過的駕駛紛紛停下施以援手，協助傷者順利脫困。

國道上所有車輛高速行駛，卻沒想到下一秒。外車道的貨車直接衝上了路肩，整排車輛其中一台銀色休旅車更是直接被撞飛，橫跨兩條車道，撞上分隔島才停下。

只見休旅車引擎蓋幾乎全毀，還不斷冒出陣陣濃煙，目擊駕駛見狀，趕緊踩下剎車才沒撞上，一旁甚至還有車輛因為追撞遭到擠壓，現場一片狼藉。

驚險車禍意外，就發生在11/27上午八點多，國三寶山閘道前，只見遭撞擊的車輛，車內空間全都已經變形。

路過駕駛見狀，紛紛停下幫忙受困的駕駛乘客逃出車內，並通報警消及公路人員，前來將6名傷者送醫，國道驚魂記，好在有善良用路人伸出援手，不過詳細車禍發生原因，都還有待調查釐清。

