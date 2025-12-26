排隊吃大餐！小擦撞爆衝突 淡水2家庭警局過耶誕節

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水一對吳姓夫妻，昨天（25日）耶誕節前往大都會廣場內一間餐廳排隊等候用餐，卻因現場走道狹小，簡姓妻子不慎與一名白姓男子擦撞，雙方因此發生口角，隨後更演變成肢體衝突，轄區淡水警方獲報趕赴現場時，發現吳姓丈夫臉部受傷，隨即通報救護車到場將他送醫，後續將吳姓夫妻、白男夫妻、白男母親等共5人全數帶回偵訊。

據了解，這起衝突事件發生在昨天（25日）耶誕節傍晚5時許，42歲吳姓男子與45歲簡姓妻子前往淡水捷運站對面的大都會廣場排隊用餐，正巧，21歲白姓男子也帶著21歲林姓妻子、43歲白姓母親路過。

警方詢問白男、白母事發經過。（圖／翻攝畫面）

由於現場走道狹小，且已有不少人在排隊，簡妻不慎與白男發生碰撞，雙方因此爆發激烈口角，隨後更演變成肢體衝突，白男一方3打1，將吳姓丈夫壓制在地。

轄區淡水警方獲報迅速趕抵現場，將雙方區隔開來，除先協助臉部受傷的吳男就醫外，後續也將雙方共5人全都帶回偵訊，吳男後續對白男一家提出傷害告訴、白男一家不甘示弱反告吳男口角過程中涉犯公然侮辱，雙方5人訊後被依妨害秩序、傷害、公然侮辱、違反社會秩序維護法等罪嫌函送法辦。

警方將白母與白男的林姓妻子帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

