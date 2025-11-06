排隊名店免傻等！一蘭拉麵推線上候位 鼎泰豐APP看號

一蘭拉麵台北本店開放線上抽號。（圖／TVBS）

隨著科技的進步，台灣餐飲業者紛紛導入智慧排隊系統，讓消費者不再需要親臨現場排隊等候數小時。知名日本拉麵品牌一蘭拉麵近期推出「線上抽取號碼牌」服務，顧客可透過手機應用程式在家中完成取號，系統還會保留號碼一小時，大幅提升用餐便利性。此功能目前僅開放台北本店使用，但預計未來將擴展至其他分店，為龐大的會員群體提供更優質的用餐體驗。

一蘭拉麵台北本店開放線上抽號。（圖／TVBS）

一蘭拉麵的線上取號系統操作相當簡便。顧客只需點進一蘭台灣應用程式，即可查看目前叫號區間和預估等候時間，選取候位人數後（最多可預約8人）點選取號，系統就會顯示個人候位號碼。當號碼進入叫號區間，顧客再前往店家即可，且號碼牌會保留一小時，大幅減少現場等待時間。

許多顧客對這項新功能給予正面評價。一位顧客表示，平常一蘭排隊時間很長，如果能在抵達前先取號，非常方便。另一位顧客分享，過去必須半夜到現場才可能吃得到，而線上取號功能讓他能在宿舍先抽號，然後直接前往餐廳，雖然找停車位花了一些時間，但很快就能入座用餐。

透過一蘭台灣APP可以線上抽號。（圖／TVBS）

一蘭拉麵公關林宛瑩解釋，台北本店排隊人潮若超出騎樓外，為了體恤顧客長時間等候，現場會發放紙本號碼牌，同時也會開啟會員應用程式內的線上抽取號碼牌功能，兩種方式並行。她透露，考量實施狀況後，預估未來三間門市也都會採取線上抽號服務。

除了一蘭拉麵，目前實施線上抽號的餐廳還包括知名日本壽司連鎖品牌壽司郎和藏壽司。而外國遊客來台必訪的鼎泰豐，則採取現場領取號碼單，並提供線上查詢到號進度的服務，但尚未開放線上抽號功能。

鼎泰豐實施現場抽號碼單排隊。（圖／TVBS）

餐飲品牌顧問侯升偉指出，線上抽號排隊雖然方便，但對店家來說會增加系統維護的成本支出。此外，許多觀光客或年長者可能不熟悉這種排隊方式。因此，餐廳業者各有考量，透過不同的抽號排隊方式來因應不同顧客需求。

