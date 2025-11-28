排隊名店又倒一家！「吾二酸菜魚」開2年悄熄燈 Google地標變7-11

記者柯美儀／台北報導

吾二酸菜魚曾在東區掀起排隊熱潮，近日卻傳出熄燈消息。（圖／取自吾二 酸菜魚臉書）

台灣近年出現許多以酸菜魚為主題的店家，但隨著熱度下降，不少店家陸續收攤。位在台北東區的酸菜魚名店「吾二酸菜魚」也悄悄熄燈，店外掛上出租布條，Google地標也被改成「7-11」，可見這股酸菜魚風潮退燒。

「吾二酸菜魚」鄰近捷運忠孝敦化站，於2023年開幕後便吸引大量排隊人潮，主打經典老壇酸菜魚與創意泰式冬蔭魚，使用新鮮烏鱧魚片為基底，並提供麻辣鴨血、小菜與炸物等選項，當時乘著酸菜魚熱潮，成功吸引排隊人潮。在Google評論上更擁有4.7顆星高評價。

廣告 廣告

吾二酸菜魚主打經典老壇酸菜魚與創意泰式冬蔭魚。（圖／取自吾二 酸菜魚臉書）

不過，近期吾二酸菜魚傳出熄燈消息，不僅店外掛上出租布條，Google地標更已改為7-11，雖然臉書粉專名稱仍為「吾二 酸菜魚」，但Instagram帳號已改為「吾二小鍋」，轉型為個人鍋物。

酸菜魚是源自中國重慶的一道知名菜色，近年在台灣一度掀起熱潮，從巷弄小店到連鎖品牌，都曾吸引大量排隊人潮。然而，隨著風潮逐漸退去、市場飽和，許多店家營運困難，今年已有多間酸菜魚店宣布結束營業。

更多三立新聞網報導

沙塵空汙來了「PM10偏高拉警報」西半部恐飆紅色警示 鄭明典：快戴口罩

創74年最熱秋季！颱風多2.2個 氣象署預告今年「暖冬」雨量出爐

「難道要穿泳衣？」國二女脊椎開刀30cm傷口被旁人逼讓座 媽媽心疼爆氣

開店不到3年！淡水「誠品生活時光」熄燈倒數 全店書籍79折起

