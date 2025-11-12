排隊名店Goyard再推出2025最後一波限量包款，絕美秘密花園系列行李箱必收

在巴黎讓人甘願排隊數小時的店就屬Goyard了。這個誕生於1853年的百年品牌，向來不做廣告、不投行銷預算、不靠明星站台、也不追流量，卻一直能讓全球收藏家與時尚迷為之著迷。

Goyard2025年的最終章

2025 年，Goyard 悄悄釋出年度最後一波限量系列「Le Jardin Goyard」，以一座象徵繁花盛開的秘密花園，向大自然與品牌工藝致敬。這個系列的主色是深葉綠（Vert Cisalphin），好似森林深處的光影層次，象徵Goyard對天然材質與永續精神的理念。另外，Goyard每一件作品均由巴黎工坊手工打造，並可根據不同精品店進行個性化訂製，讓擁有它的人，都能真正擁有獨一無二的故事，這份專屬獨一的感受也難怪粉絲甘願為此排隊數時了。

Maison Goyard 自創立以來便以打造旅行箱為本，並逐漸發展出一種專屬商品，從標誌性的 Saint Louis 手提包到不敗的 Saigon 包，再到 Art of Bag 系列的各種托特、公事包、行李箱與皮件小物，每一件都延續了旅行箱的經典結構與比例，讓功能與美感融為一體。以下就是本年度最後一波的限量商品，包含品牌最經典的旅行箱、後背包、手提行李箱。

Goyard今年最後一波限量商品

這一季的限量三款作品包含Cisalpin 背包、Bourget 手推車箱與 Bowling 45 包，並都以這抹限量深綠為主軸，並採個性化訂製，提供每一件都擁有專屬印記，是屬於個人故事的唯一篇章唷。

Goyard限量Bourget PM手推車箱

旅行愛好者夢寐以求的工藝象徵。

深綠色 Goyardine 帆布搭配 Clamecy 牛皮，黃色棉質內襯與金屬拉桿構成品牌最經典的對比。360 度旋轉輪與可鎖皮帶兼具實用與安全，整體比例精準得近乎藝術，太美了。



規格：36 × 24 × 50 cm 6.2 kg直達官網

Goyard限量Bowling 45手提行李袋

這絕對是一款能讓週末也充滿風格的包了。

Bowling 45手提行李袋以Cervon小牛皮搭配Goyardine 帆布製成，四角皮革包角與黃色防水棉襯內裡增添精緻細節。無論是週末短旅、健身日或飛行carry-on，它都是理想選擇。



規格：45 × 21 × 32 cm 1.45 kg直達官網

Goyard限量Cisalpin後背包

Cisalpin後背包是專為都會旅人設計的功能美學。

以 Goyardine 帆布與 Chevroches 小牛皮製成，內襯為亞麻棉布料，既輕盈又堅韌。雙滑扣拉鍊與浮動內袋設計讓出行更俐落，鈀金細節低調閃光。 無論在巴黎街角或京都巷弄，它都能與你同行，記錄那些屬於旅途的小瞬間。



規格：33 × 14 × 43 cm 1.04 kg直達官網

Goyard限量Bowling 25 盥洗包

有品味要從裡而外，這顆Bowling 25 盥洗包簡直就是為「Le Jardin Goyard」畫下完美句點的旅行小物。 Bowling 25 洗漱包以獨家深綠色 Goyardine 帆布製成，靈感取自深邃樹葉的獨特色彩，每件皆擁有專屬印記，並可依據精品店進行個性化定制。尺寸雖小卻極具品味，是旅途中不可或缺的貼心陪伴，也是細節控最懂得欣賞的收藏之選。直達官網

