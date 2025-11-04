彰化溪湖農會推出限定「巨峰葡萄口味米乖乖」，每日限量1000包，每人限購3包，45元的價格卻掀起瘋狂搶購！甚至出現網路代購翻倍開價的現象，原價被炒作到70至100元不等。農會看到反應熱烈，緊急追加訂單分三梯次到貨，希望讓更多民眾品嘗這款酸甜好滋味。這款特色商品是農會與公所討論一年四個月，與食品公司合作的創新成果，有望成為彰化溪湖最有特色的伴手禮！

葡萄口味米乖乖爆紅 溪湖農會門口擠爆人潮。(圖／TVBS)

彰化溪湖農會推出限定「巨峰葡萄口味米乖乖」，一上市便引發搶購熱潮，農會門口擠滿排隊人潮。這款特殊口味的乖乖每天限量1000包，每人限購3包，吸引許多民眾前來排隊購買。由於供不應求，網路上甚至出現代購翻倍開價的現象，原價45元的商品被炒到70至100元。溪湖農會看到反應熱烈，已緊急追加訂單，預計分三個梯次到貨，希望讓更多人品嘗到這款獨特的在地美食。

排隊搶購！溪湖限定「葡萄米乖乖」掀熱潮 每日千包秒殺網加價賣。(圖／TVBS)

彰化溪湖農會推出的限定版巨峰葡萄口味米乖乖，以其獨特的紫色外觀和酸酸甜甜的風味，成為當地最熱門的搶手商品。每日清晨，農會廣場前就出現大批排隊人潮，民眾邊滑手機殺時間，就為了能買到這款特別的零食。這款售價45元的葡萄口味乖乖，正式開賣後立即引發搶購風潮。

排隊搶購！溪湖限定「葡萄米乖乖」掀熱潮 每日千包秒殺網加價賣。(圖／TVBS)

由於產品供不應求，網路代購業者也趁機介入，將原價45元的商品提高至70到100元不等。一位姓紀的購買民眾表示，因為每天限量且一人限購3包，兩天最多只能買6包，他購買後分享給朋友，並提醒這是限量商品，要趕快品嘗。

葡萄口味米乖乖爆紅 溪湖農會門口擠爆人潮。(圖／TVBS)

溪湖農會總幹事陳金源表示，看到民眾如此熱情支持，農會立即追加訂單，並分三個梯次進貨。第一批試賣2150箱（每箱12包）預計12月7日售完，第二梯次將於12月中旬到貨。

據了解，這款特色商品是溪湖農會與公所為推廣溪湖地區，經過一年四個月的討論，與食品公司合作推出的創新產品。產品甫一推出就受到熱烈迴響，農會已緊急追加訂購3批，預計共8000箱，希望讓更多人能品嘗到彰化溪湖獨有的酸酸甜甜好滋味。

