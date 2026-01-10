排隊擠爆！露營用品5折起出清 MIT純手工毛衣只要100元

記者陳俞安、王紹宇／高雄－台南報導

民眾一早排隊搶購，而在台南紡織廠清出庫存毛衣外套一件只要100元，強調全是新商品不是二手衣，這幾天人潮絡繹不絕。

為了搶露營用品，民眾一大早來排隊。

廠房外長長人龍幾乎看不到盡頭，還有人直接搬椅子坐下來慢慢等，民眾一大早來排隊就是為了搶露營用品。

業者：「沒有開封的紙箱請不要自行打開。」

高雄大社區有業者推出知名品牌露營用具打折。

高雄大社區有業者推出知名品牌露營用具全部6折，其他產品更只要5折，天氣再冷都要來買，甚至有人連來2天。

民眾：「昨天就有來過，昨天人就滿多的，所以有點擠不進去啦，所以就今天再過來這樣子。」

民眾：「從台南。（有想要準備買什麼嗎？）沒有耶，就是隨便看看。」

民眾表達意見。

民眾：「（看有什麼可以撿便宜的？）對，對。」

架上杯子民眾伸手快速搶空，還有露營帳篷、鍋具各式用品，露營迷仔細看就想撿便宜，不只在高雄排隊搶購的，還有這裡。

台南住家前掛滿整排毛衣，最便宜的毛衣只要100元。

台南住家前掛滿整排毛衣，道路人滿為患，大家雙手舉高嘴裡說著要紅的、橘的，最便宜的毛大衣只要100元還是MIT。

民眾：「不錯啊，而且這樣一件100塊很便宜。」

像是這件橘色大衣磅數高，天氣冷搭配起來又好看，還有人手上拿了5、6件，要分享給親朋好友。

民眾：「會想要分享給阿嬤，阿嬤、家人都可以分這樣。」

鄰居表達意見。

鄰居：「他們是紡織工廠，阿姨她們毛線都是自己做的。」

老闆紡織廠收了，毛衣庫存掛出來便宜賣，衣服款式走古著風超有時代感，老闆強調絕對不是二手貨只要100元，碰上寒流來，也意外帶動冬季用品的買氣熱潮。

