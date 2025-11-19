排隊爆滿的必比登牛肉麵突店休！饕客崩潰：想吃得再等 網湧入留言祈福

實習編輯藍子瑄／台北報導

今年首度獲得米其林必比登推薦的蔡家牛肉麵。（圖／翻攝自蔡家牛肉麵臉書）

新北中和超人氣的排隊名店「蔡家牛肉麵」，今年首度獲得米其林必比登推薦後人潮更勝以往，幾乎每天在中午 12 點前就宣布完售，是許多饕客心中的「戰略物資」。不過，業者18日突然在社群公告，因家中臨時有要事需要處理，店面將暫時休息，恢復營業時間將另行公告，讓不少準備上門朝聖的粉絲急忙到粉專留言關心。

「蔡家牛肉麵」藏身於中和巷弄住宅區，由夫妻共同經營，靠著清燉、紅燒兩種截然不同的湯頭闖出名號。紅燒口味選用澳洲牛腱心，以多種香料慢火燉煮至入口即化，帶有深沉醬香；清燉湯頭則以牛骨長時間熬煮，湯色金黃澄澈，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩又帶嚼勁，每日現做的手工麵條更吸附滿滿湯香。米其林指南形容，蔡家的風味樸實卻耐喝，沒有濃油赤醬，卻能讓人一口接一口。

蔡家本就以「排隊困難」著名，入選必比登後更是一位難求。雖然店家 11 點 30 分才正式營業，但通常 11 點就會開始點餐與發號碼牌，當天能出的份數有限，常常在開店不久便宣布「今日售完」，想吃往往得在早上 10 點前卡位。

店家突然公告，「因家中臨時有要事需處理，故先暫時休息，恢復營業將會再公告。」消息一出讓許多計畫前往的老饕直呼「太可惜」，也有不少粉絲湧入留言關心老闆，希望一切無礙，再次吃到名店的日子不會太久。

