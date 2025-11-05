中時新聞網

排隊陪葬

余志挺

排隊陪葬

我參加了一場葬禮

在滿室哀戚的淚眼裡

只有主角揚起嘴角淺笑……

上次見面

漆黑空間 一盞燈在加班

我從寂靜籠罩中

發現 他憔悴的臉

那勉強擠出的禮貌微笑

遠遠不及 如今的燦爛

驟然翩至的噩耗

震驚 不捨 難過 悲慟簇擁

還活著的 一排排遞補向前致意

然而 走出靈堂 收拾憂傷

繼續回歸齒輪般的規律工作

壓榨下一位善良的奴隸

無須關心他的身心健康指數

只消在乎他的業績達成比率

等到 過勞的輪迴竟又映演

就 再次呼朋引伴 齊聚葬禮

重新表達 制式的口頭遺憾……

我參加了第二場葬禮

在滿室哀戚的淚眼裡

只有主角揚起嘴角淺笑

饒富興味地欣賞我們搬演的這齣惡戲

不好意思 結束後 我還得趕回職場

無奈進行下一段或許主角是我的悲劇或鬧劇？

