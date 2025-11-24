排隊+審證件！郵局領普發1萬首日 有人等40分鐘才領到錢

郵局擠滿領取普發一萬的民眾。（圖／TVBS）

24日是郵局開放臨櫃領取普發1萬元現金，第一週依照民眾證件尾數實施單雙號分流措施。一大早8點不到，全台郵局門口已排起長龍，平均等候時間約10至20分鐘，部分民眾甚至等待近40分鐘。為紓解人潮，郵局加開櫃台服務。截至上午11點，已有超過17萬人完成領取，中華郵政預估領現金人數可望突破400萬，並提供精美紅包袋及抽獎活動吸引民眾。

24日日是郵局開放臨櫃領取普發1萬元現金的第一天，採取單雙號分流措施。在板橋國慶分行，上午不到10點，等待領錢的民眾已超過百人。依照規定，第一週（24日至29日）領取人的身分證或居留證號尾數為單號者可在一、三、五辦理，雙號者則在二、四、六辦理。若是家長替孩子領取，則以家長證件尾數為準。從12月1日起，將不再分單雙號，全面開放領取。

郵局領現第一週採單、雙號分流。（圖／TVBS）

許多民眾表示，他們在8點前就到場排隊，大約等待10至20分鐘就能領到錢。有民眾分享，他來了差不多20幾分鐘，認為郵局領現比較方便。也有民眾提到，雖然大家都在排隊，但郵局有發放號碼牌，只是因為需要檢查證件，所以需要一些時間。

然而，也有民眾反映等候時間較長。有位民眾在九點左右到達，等了將近40分鐘才完成手續，感嘆人真的很多。另一位民眾則認為等了約20分鐘並不算久，覺得郵局處理速度算很快了。相較於網路登記一秒入帳的便利性，臨櫃領現確實需要花費更多時間。

郵局領現每人平均等待10到20分鐘。（圖／TVBS）

為了應對大量湧入的民眾，郵局除了發放人工號碼牌外，也將櫃台從2個增加到3個，以加快處理速度。板橋郵局副理曾清潭表示，某些地區的郵局可能人潮較多，等待時間較長，但整體來看，各局的等候時間都不會太久，並指出在上午九點後，許多郵局已幾乎沒有排隊人潮。

中華郵政強調，選擇臨櫃領現的民眾可獲得特製精美紅包袋，而不論是臨櫃或ATM領現，只要透過網路登記，就有機會抽中百貨禮券或黃金999小金豆許願瓶。這些額外的優惠措施，為民眾提供了更多選擇普發現金領取方式的誘因。

