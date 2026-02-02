排隊2小時辦499電信費！陽帆「貼心送飯」私下暖舉曝光 網讚爆

記者宋亭誼／綜合報導

68歲資深藝人陽帆（陳景諒）縱橫演藝圈多年，橫跨主持與音樂領域，陪伴觀眾走過無數經典時刻，在演藝圈佔有一席之地。近來有網友在社群平台分享陽帆8年前的私下暖舉，爆料陽帆為了申辦499電信費低調排隊長達2小時，不僅如此，他擔心店員肚子餓，甚至親自準備食物送到現場，暖舉曝光引發討論。

陽帆私下暖舉曝光。（圖／翻攝自陽帆臉書）

一家電信公司2018年推出行動網路吃到飽促銷方案，主打「綁約30個月，每月499元新台幣行動網路吃到飽」，造成全台民眾搶辦熱潮，又稱「499吃到飽之亂」。一名門市人員在Threads分享親身經歷，表示陽帆當年沒有靠藝人光環耍特權，不僅默默抽號碼牌等待長達2小時，輪到自己辦理業務時，第一件事竟然向門市人員道歉：「不好意思，我是辦小業務，沒讓你賺到業績。」

廣告 廣告

陽帆私下低調、沒有架子。（圖／三立提供）

更令人感動的是，陽帆辦完手續離開後竟特地折返門市，塞給門市人員一袋裝有6顆御飯糰的袋子，貼心叮囑「一定要找時間吃飯，別餓到了」，原PO感動表示，自己當時長時間處在被客訴的高壓工作環境，難得遇到這樣的暖心舉動，讓他相當感動，也讓他深刻體會到「這才是真正的巨星氣度、最優質的偶像」，最後，他希望演算法能讓文章被陽帆或Julie看見，直呼：「帆哥，謝謝你當年的飯糰，真的超暖！」

更多三立新聞網報導

擁6億身家陷分產風波！胡瓜「狂跑2銀行」趕3點半 違規穿越馬路遭目擊

才證實分居老婆張葳葳！吳宗憲「密會E級辣妹」全被拍 本人出面回應了

許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍

唐治平走出低潮！罕談喪母心境認「與親人斷聯」…下一步動向全說了

