排雲山莊、塔塔加遊客中心餐飲部換約 服務調整時程出爐

排雲山莊自2月1日至5日進行換約與整備，暫不提供服務。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

排雲山莊與塔塔加遊客中心餐飲服務，因地處高山、營運條件特殊，過去在換約或整修期間，供餐時程與服務內容調整，屢成登山民眾規畫行程時的重要資訊。隨著新一波換約期到來，兩處餐飲部將自2月起進行換約與整備，服務時程同步調整，玉管處發公告提醒民眾留意。

玉管處指出，排雲山莊自2月1日至5日進行換約與整備，暫不提供服務；自2月6日起，餐點供應與睡袋租賃服務正式恢復，並已開放民眾預訂餐食。另因排雲山莊目前仍進行整修工程，預計持續至4月30日，受限於設備條件，整修期間提供的餐點內容將以簡便為主。

廣告 廣告

至於塔塔加遊客中心餐飲部，同樣配合換約作業，自2月1日至10日暫停營業，預計2月11日起重新對外營運。

玉管處說明，餐點內容、價格、預約確認、付款方式及訂單異動等細節，須由登山民眾直接向供餐廠商洽詢。呼籲近期安排登山或旅遊行程的民眾，應提前確認餐飲服務狀況並妥善規畫補給，以免因換約期間服務調整影響行程，確保登山安全與旅程順利。

更多中時新聞網報導

澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

社宅專案報告 內政部擅改題目