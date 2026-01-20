排雲山莊、塔塔加餐飲換約 服務調整

排雲山莊與塔塔加遊客中心餐飲服務，因地處高山、營運條件特殊，過去在換約或整修期間，供餐時程與服務內容調整都成為登山民眾規畫行程時的重要資訊。隨著新一波換約期到來，兩處餐飲部將自2月起展開換約與整備，服務時程同步調整。

玉管處指出，排雲山莊自2月1日至5日進行換約與整備，暫不提供服務；自2月6日起，餐點供應與睡袋租賃服務正式恢復，並已開放民眾預訂餐食。另因排雲山莊整修工程預計持續至4月30日，受限於設備條件，以臨時廚房代之，整修期間提供的餐點內容以簡便為主。

委外經營的「雲之端─塔塔加餐廳.排雲山莊」提供優惠套餐組合：睡袋租賃一晚加三餐（晚餐、早餐或早早餐、麵食）總計1000元，優惠價840元，整修完備後將恢復至1050元。

山友們還需注意，為方便作業，上山7日前就得預約。若因天然災害等不可抗力因素，或經營管理需要，經機關公告玉山主、群峰線禁止入園等非自願性因素退訂，可全額退費，但每筆仍需扣除手續費50元。

至於塔塔加遊客中心餐飲部，同樣配合換約作業，自2月1日至10日暫停營業，預計2月11日起重新對外營運。

玉管處表示，餐點內容、價格、預約確認、付款方式及訂單異動等細節，須由登山民眾直接向供餐廠商洽詢。呼籲近期安排登山或旅遊行程的民眾，應提前確認餐飲服務狀況並妥善規畫補給，以免因換約期間服務調整影響行程，確保登山安全與旅程順利。