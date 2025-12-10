排雲山莊2登山客高山症發作 黑鷹直升機出動救援

蔡女及邱男高山症發作、無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊緊急出動黑鷹直升機飛抵救援，成功將二人安全救下山。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

嘉義縣阿里山鄉排雲山莊十日發生一起山難事件，登山客五十三歲蔡女及五十四歲邱男高山症發作、無法行走，情況緊急需要空中救援，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報後，緊急出動黑鷹直升機飛抵救援，成功將二人安全救下山。

空勤總隊表示，昨日上午接獲總隊勤務指揮中心通報蔡姓女子及邱姓男子，在排雲山莊突發高山症，由於人命優先、分秒必爭，緊急出動高山救援黑鷹直升機於上午七時五十八分從台中清泉崗機場起飛，八時二十八分抵達排雲山莊上空，機組人員迅速完成場地偵查及安全評估後，八時三十分開始執行吊掛作業，特搜隊員張英熙垂降至地面實施救援。

經過緊張的救援行動，八時三十八分成功精準救援，將兩名待救登山客及特搜隊員回收至機上；直升機隨即返航，於九時八分在清泉崗機場降落，立即將傷患交由地面醫護人員送醫治療；整個救援任務圓滿，行動從起飛到降落僅耗時約七十分鐘，充分展現空勤總隊專業的救援能力與效率。