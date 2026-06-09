排骨口感太軟遭影射像合成素肉！ 鬍鬚張曝「切肉片」：歡迎到店參訪交流

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鬍鬚張重申，「唐山里肌豬排」係採用完整豬里肌原肉切製。（圖／翻攝自臉書／鬍鬚張）

台灣本土連鎖餐廳「鬍鬚張」，日前遭民眾影射「唐山排骨」疑似改為合成素肉，嚼起來口感異常軟，掀起網友熱議。對此，鬍鬚張除了在7日聲明強調是用完整原肉切製，昨天（9日）再釋出肉品切製過程的影片，更喊話「可以到鬍鬚張門市參訪交流」。

有位民眾曾在6日晚間於Threads發文指稱，「有誰可以告訴我鬍XX的唐山排骨是改成素的嗎？今天吃到一半發現怎麼口感特別軟，仔細看怎麼感覺像是合成的素肉，請問哪裡有一絲一絲的咀嚼感？」

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針對這番言論，鬍鬚張9日再次於臉書粉專發出聲明，表示新北市政府衛生局於8日到場稽核，經查核確認，鬍鬚張「唐山里肌豬排」係採用完整豬里肌原肉切製，相關原料文件齊備，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求，請顧客安心食用。

鬍鬚張提到，針對外界關注的「唐山里肌豬排」產品，他們也公開了德國製切割設備影片，說明完整里肌原肉切製過程及品質管理機制。

鬍鬚張指出，他們也向民眾發出誠摯邀請，歡迎前往鬍鬚張門市參訪交流，親自了解「唐山里肌豬排」的原料來源、品質管理機制及產品品嘗，讓所有關心此議題的消費者獲得更全面、正確且透明的資訊。

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