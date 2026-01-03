排骨飯南霸天進駐夜市 開幕首日祭"1元便當"超狂優惠

南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

高雄知名排骨飯便當店進駐光華夜市，開幕第一天推出超狂優惠，前100位民眾，只要一元銅板價就能買到一個便當，即使天氣冷颼颼，一大早就有顧客在店外排隊，要來搶好康。





知名排骨飯店開新店，推一元便當活動。（圖／民視新聞）一早店都還沒開門，馬路邊就排了長長的隊伍，一個個民眾外套、背心穿好穿滿，有的還戴上了毛帽防寒，只是這麼冷的天，到底在排什麼？鏡頭轉到廚房，工作人員忙著準備青菜、雞腿和排骨等等食材，一一裝盒準備，知名排骨飯店進駐高雄光華夜市，1月3日開幕特別推出連續兩天的1元便單優惠，只要前100名客人，都能享有一元銅板價的便當，吸引大批民眾搶購。民眾：「（你幾點來？）六點，（六點來排喔？）嘿啦（會不會冷啊？），會啊哪有不會冷的冷喔。」民眾：「（排兩個小時有嗎？）差不多，（你拿幾號？）我拿4號。」便當店管理經理黃韋翔：「我們今天早上聽鄰居說，早上六點多就有人開始來排了，我們號碼牌在剛剛九點多，九點半的時候就已經全部發放完畢。」

排骨飯南霸天進駐光華夜市 開幕首日祭1元便當超狂優惠

南霸天排骨飯是不少高雄人記憶中好味道，如今新店在光華夜市開幕。（圖／民視新聞）發放時間一到，店家將準播備好的100個一元便當，推到店外，讓等候已經的民眾依序購買，人潮真的太踴躍，很多人想買還買不到，只能晚餐時間早點到或隔天再來。民眾：「沒有拿到就差兩三個吧。」民眾：「（你買多少？）一元啊（排多久？）排很久。」知名排骨飯店是許多高雄人共同的記憶，如今開新店推優惠，不只老顧客想再來吃，也有新客慕名而來朝聖。

