高雄知名排骨飯便當店進駐光華夜市，開幕第一天推出超狂優惠，前100位民眾，只要一元銅板價就能買到一個便當，即使天氣冷颼颼，一大早就有顧客在店外排隊，要來搶好康，另外也有一間賣鹹酥雞飯的業者推出買一送一優惠，同樣吸引民眾搶購。





許多民眾憑號碼牌依序購買一元便當，場面熱鬧。（圖／民視新聞）一早店都還沒開門，馬路邊就排了長長的隊伍，一個個民眾外套、背心穿好穿滿，有的還戴上了毛帽防寒，只是這麼冷的天，到底在排什麼？鏡頭轉到廚房，工作人員忙著準備青菜、雞腿和排骨等等食材，一一裝盒準備，知名排骨飯店進駐高雄光華夜市，開幕特別推出連續兩天的1元便單優惠，午餐和晚餐時段的前100名客人，都能享有一元銅板價的便當，共計400個便當，吸引大批民眾搶購。民眾：「（你幾點來？）六點啦，（六點來排隊喔？會不會冷啊？），會啊哪有不會冷的冷喔。」民眾：「（兩個小時有嗎？）差不多（差不多喔），（你拿幾號？）我拿4號。」便當店管理經理黃韋翔：「我們今天早上聽鄰居說，六點多就有人開始來排了，那我們號碼牌在剛剛九點多，九點半的時候就已經全部發放完畢。」

發放時間一到，店家將準播備好的100個一元便當，推到店外，讓等候已經的民眾依序購買，人潮真的太踴躍，很多人想買還買不到，只能晚餐時間早點到或隔天再來。民眾：「沒有拿到差兩三個吧。」民眾：「（你買多少？）一元啊（排多久？）排很久。」





鹹酥雞飯業者推出買一送一活動，吸引民眾朝聖。（圖／民視新聞）另外看到高雄左營區，白飯配上青菜再加半顆滷蛋，接著將鹹酥雞擺好擺滿，業者推出鹹酥雞飯買一送一的活動，吸引民眾搶購。民眾：「蠻划算的畢竟沒吃過，現在外面便當一份都一百塊以上。」業者：「透過這個方式讓更多的人，知道我們家的好味道，其實迴響還不錯。」不論是一元排骨飯，還是買一送一的鹹酥雞便當，都很優惠，讓許多人不畏寒冷的天氣，也要買到。

排骨飯南霸天進駐夜市 開幕首日祭"1元便當"超狂優惠

