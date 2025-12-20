排鹿港天后宮「財運亨通斗燈」 苦等27小時搶頭香

彰化縣 / 綜合報導

歲末年終，不少民眾已經開始點光明燈為新的一年祈福，而號稱全台最貴光明燈的彰化鹿港天后宮，最搶手的就是一盞8800元的財運亨通斗燈，這次共釋出205盞，不少信眾昨(19)日就到現場排隊，其中，排第一位的是一名開工程行的老闆，昨天清晨5點就到了，等了27個小時，花3萬6千元幫公司點了財運燈，還有位營造業的董娘，續點財運亨通斗的「斗首」，創下連10年豪砸5百萬點燈的紀錄。

寒夜中冷風刺骨，又飄著細雨，一個個穿著厚外套，從頭到腳包緊緊，還有人蓋著毛毯，也都自備椅凳，有的休息有的滑手機，大家都在等，廟埕的大棚子裡，全都是等候的信眾，等的就是要點燈點斗，廟方人員說：「跟我走，跟我走。」

等到清晨天微亮，廟方開始讓大家進入廟裡排隊，上午8點鐘一到，開始點燈作業，搶到第一位的，花了3萬6千元點燈，是一位開工程行的老闆，他整整等了27個小時。

工程行業者林先生說：「財運亨通斗，昨天(19)就(清晨)5點多來的。」還有好幾位信眾，也都是前一天就來到現場，信眾說：「昨天(早上)9點半。」記者VS.信眾說：「(19)早上10點(早上10點)對。」

彰化鹿港天后宮的光明燈，號稱全台最貴，一盞財運亨通斗燈要8800元，這次釋出了205盞，鹿港天后宮總幹事劉家汶說：「最主要是希望說能點到心目最想要點的斗，還有光明燈，文昌燈等等，非常的辛苦他們。」

有位營造業的董娘，再次再花50萬，續點財運亨通斗的「斗首」，創下連10年豪砸5百萬點燈的紀錄，歲末年終，不少人開始點光明燈，人氣宮廟的燈斗信眾搶，就是要為新的一年祈福，祈求來年財運事業運，一切運勢平安順利。

