排黑條款今年底全面上路！但無查詢機制 雲檢籲：擬參選人自行審慎回想

選舉罷免法第26條（俗稱「排黑條款」）首度適用於 2024年正副總統及立法委員大選，今年底九合一選舉將登場，將首度適用於所有地方公職人員選舉，不少有前科紀錄的擬參選人猶豫資格問題，雲林地檢署表示，目前尚無事前查核機制，呼籲擬參選人應自行審慎檢視。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁日前前往雲林縣選舉委員會針對各鄉鎮市選舉業務承辦人辦理「排黑條款」專題講習。

他強調，凡曾犯《貪污治罪條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《加重詐欺、賄選》等罪，經法院判決有罪確定者，無論是否服刑完畢，或事隔多年，均不得登記為候選人。

朱啟仁舉例，違反「槍砲彈藥刀械管制條例」者，包括未經許可許可製造、販賣、運輸、持有多種具殺傷力之槍砲及彈藥、零件；違犯「毒品危害防制條例」者包括製造、運輸、販賣毒品、轉讓毒品、意圖販賣而持有毒品等；違犯「組織犯罪防制條例」者，經有罪判決確定不限行期、種類；違犯「加重詐欺」者包括詐騙集團的車手，都喪失參選資格。

另外，犯殺人罪經法院判處 10 年以上有期徒刑，也不得登記為候選人，判刑10年以下不在此限。

朱啟仁講習時也有擬參選人到場聆聽，提前避免因法令認知不足而衍生爭議。有村里幹事抱怨，有擬參選人希望村里幹事代為查證自己是否涉及「排黑條款」，但制度上根本無管道可查，十分困擾。

朱啟仁坦言，目前確實「沒有機制」提供擬參選人查詢所有前科資料，即使向地檢署申請補發起訴書資料，地檢署僅能提供該轄區的起訴書資料。他認為中央應該提供一個查詢系統。

他表示，現行機制是待候選人「登記後」，選委會才會發文函請地檢署查核，但無法事前提供查詢服務。

