排2小時「彈300萬名琴」 樂迷：圓人生夢想

知名音樂網紅江老師最近把家中珍藏、價值高達300萬元的史坦威鋼琴分享給民眾彈奏，不少人慕名而來，有人排了兩個多小時的隊，就是想要一圓彈奏名琴的夢想。

百貨一樓大廳傳來清脆響亮柔和的琴聲，一旁還有十幾位民眾排隊搶著上場彈奏，因為這台鋼琴可是要價高達三百萬的史坦威鋼琴。體驗彈奏民眾：「我覺得它的音色非常美，非常的純淨非常棒，我非常感謝有這個機會來彈史坦威，這是我的夢想。」

體驗彈奏民眾：「跟家裡的鋼琴很不一樣，這邊的鋼琴琴鍵比較輕也比較好彈，聲音也比較好聽。」

原來這台三百萬的鋼琴是知名音樂網紅江老師大方出借給琴迷們體驗，活動從這個月11日開始到25日，消息傳出後，讓全台各地琴迷為之瘋狂，有大批的粉絲從台北、高雄遠到而來，還有在台灣的日本琴迷，也特地跑來台中，現場大排長龍。

平常要等一到兩小時，假日甚至要排三到四小時，就是因為史坦威鋼琴百年來以精湛工藝聞名，不只選用頂級雲杉木，而且幾乎全手工製作，要經過數百道工序，還有交叉琴弦的獨家專利技術，被稱為鋼琴界的黃金標準，全新的平台鋼琴，價格在新台幣180萬到500萬之間，甚至更高，音色則是渾厚飽滿、層次豐富、能完美傳達演奏者情感。

這次江老師把家中的寶貝拿出來給民眾彈奏，有琴迷說能親手碰到史坦威，翹班再遠也去圓夢，還有人說這一輩子一定要彈一次，因為活動太多人，百貨業者只好在現場設立告示牌，提醒琴迷一個人限彈5分鐘，但能有體驗彈奏手工名琴的機會，琴迷們都說真的很值得。

