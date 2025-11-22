排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光

麥當勞宣布奶昔回歸，吸引不少民眾排隊購買。示意圖／翻攝自Pixabay

麥當勞經典奶昔宣布回歸，吸引不少民眾排隊購買。營養師黃品瑄近日在臉書上發布影片，分享關於奶昔的冷知識，她透露過往麥當勞奶昔賣最好的時段是「早上上班時段」。另外，一杯奶昔的熱量共有430大卡，其中含50克精製糖。

營養師黃品瑄在粉專發布影片透露，在寒風中排隊3小時終於買到限定回歸的麥當勞奶昔，她喝了一口後直呼，「它就是溶化的冰淇淋啊」。黃品瑄接著分享一個冷知識，就是麥當勞奶昔賣最好的時段是「早上上班時段」。

她透露美國地區早年很多人都開車上班，這時候吃東西很容易弄髒手、開車不方便，「奶昔就成為他們既有飽足感，又可以邊開車邊吃的一個快速早餐」。黃品瑄指出，所以麥當勞的奶昔熱量高不是沒有道理，「這樣一杯熱量430大卡、50克精製糖，是不是其實很恐怖」。至於奶昔口感如何？黃品瑄開玩笑地說，「我覺得你買蛋捲冰淇淋，融化再喝就好了」。

事實上，台灣麥當勞於2016年11月9日宣布因銷售不佳停賣奶昔，近日睽違9年於今年11月19日宣布回歸，全台限定12間門市試賣，吸引大批民眾嘗鮮，販售時段早上10:30至晚上10:00，單點1杯69元。不少Dcard網友在試喝後，分享味道「我只買一杯香草，後悔買太少」、「奶昔就是融化的冰淇淋」、「他喝起來就很像綿密感的小美冰淇淋，個人覺得很好喝很推薦可以嚐鮮」。



