排47小時！台北市文昌宮「2600張號碼牌秒殺」 廟方：免急

台北文昌宮連續三天發放新年點燈及學測祈福法會號碼牌，吸引上千名家長不惜露宿街頭、等候長達47小時搶號的盛況！廟方表示，2600張號碼牌一早就被搶光，最後仍有兩三千人未能領到，呼籲民眾不必急於一時，未來一週仍可點燈。有排隊家長建議應設置點燈紅單限制以杜絕黃牛，也希望在隊伍末端安排工作人員，避免逾2600人後還有人白白等待，浪費時間又怕感冒，讓廟方提前登記的美意大打折扣！

台北文昌宮開放拿新年點燈號碼牌，上千名家長夜排，甚至有人等了47小時。（圖／TVBS）

台北文昌宮於週六吸引大批家長湧入，他們為了新年點燈和1月學測祈福法會而來。由於每天限量發放2600張號碼牌，許多家長選擇提前排隊以確保能拿到號碼。一位清晨5點抵達的家長表示，當時已經發到1800多號，感到非常驚訝，很幸運能夠拿到號碼牌。這位家長也分享道，以前都是搶演唱會門票，第一次為孩子排隊，親身經歷後覺得相當可怕。

不少家長前一天晚上就來排隊，直呼人潮比去年還要多。（圖／TVBS）

現場有民眾反映，即使搭乘第一班捷運抵達，仍然無法拿到號碼牌。雖然13日早上6點才開始發放號碼牌，但頭香已於11日早上7-8點就到達廟裡，等待了整整47小時。更多家長則選擇在12日晚上直接露宿街頭。根據社群媒體「兔寶KO ALL 兒童白血病日記」的紀錄，晚上11點50分時，排隊民眾紛紛穿上帽子和保暖衣物，有些人趴下休息，但排隊人龍轉過一個彎後仍綿延不絕。

廟方提醒，就算沒有搶到號碼牌也沒關係，因為接續大約一週的時間還是可以現場排隊登記。（圖／TVBS）

台北文昌宮委員黃文隆表示，沒拿到號碼牌的民眾約有兩三千人以上。他一直在廣播告知民眾號碼牌已經發完，勸大家不要繼續排隊，也不要急著在隔天再來排隊，整晚不睡覺。雖然12月13日到15日連續三天發放號碼牌，但之後仍可現場排隊點燈。

有排隊家長建議，應該要有點燈紅單限制以避免黃牛。他們擔心若有人開價3000元加一張紅單，20張就能賺6萬元，獲利驚人。此外，也建議在排隊末端設置工作人員，避免超過2600人後還有人不知情地繼續等待。隨著天氣越來越冷，家長們雖願意為了孩子在戶外排隊，但擔心感冒著涼，也讓廟方開放提前登記的美意大打折扣。

