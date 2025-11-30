排500人「頭香等20h」 鬼滅百景展「突改抽選制」粉絲怒

「鬼滅百景」展主辦方突然改規則，宣布候補採「抽選決定順序制」。（圖／TVBS）

台北信義區「鬼滅百景」展，週日(11/30)迎來最終日，粉絲前一天就開始排隊，頭香民眾排約20個小時，現場超過500人守候，不過主辦方突然改規則，宣布候補採「抽選決定順序制」，表示為了避免夜排和超量聚集，但也讓粉絲好傻眼，相當不滿。

「鬼滅百景」展主辦方突然改規則，宣布候補採「抽選決定順序制」。（圖／TVBS）

從門口處一路排到停車場，人潮幾乎把百貨繞了一圈，台北信義區「鬼滅百景」展週日迎來最後一天，一大早已累積超過500位粉絲搶排。民眾：「11/29晚上10點多來排，排隊快半天了，帶睡袋、椅子，然後跟一些食物。」民眾：「我是第一次在這邊過夜，就帶著睡袋在這邊睡覺，地板比較硬。」

「鬼滅百景」展最終日，粉絲前一天就開始排隊，睡袋、帳篷紛紛出動。（圖／TVBS）

睡袋、帳篷、地墊紛紛出動，許多動漫迷直接在百貨外過夜，就是為了要買到喜歡角色的商品，但主辦方卻突然在週日凌晨更改排隊規則，表示因人潮踴躍，為維護秩序和來場者的公平性，現場候補採「抽選決定順序制」，將在開放入場前統一進行候補號碼抽選，依抽出的順序號碼分流入場，如果人數超過可容納範圍，將有可能無法入場，主辦方直言這個措施是為了避免夜排和超量聚集。民眾：「11/29下午3點半來排，大概我覺得應該有排20個小時了，主辦方有點讓人家就是捉摸不定的感覺。」民眾：「11/29晚上是有人插隊、有人衝突什麼的，就是好像有推擠在最前面。」工作人員拿出準備好的箱子，裡面有籤紙讓民眾抽，但除了抽籤時間一延再延，另外縱使前一天就來排，搶頭香的粉絲也不一定第一個入場，甚至如果人太多，隊伍裡還可能有人無法進去，讓排隊民眾怒氣倍增。

「鬼滅百景」展祭出「望遠鏡禁令」。（圖／TVBS）

不過主辦方的新規定還沒完，還祭出「望遠鏡禁令」，由於不少客人用望遠鏡試圖窺探商品擺放位置，影響到其他人的權益，因此禁用望遠鏡、手機鏡頭、相機等可以放大視野的設備，更有權要求違規者離場。民眾：「有人組隊用望遠鏡，一些人先上去展區後面咖啡廳那邊，幫忙要預約上去的人看商品。」展覽「鬼滅百景」人氣夯，不過爭議也從首日燒到最終日，動漫迷就盼規則別說變就變。

