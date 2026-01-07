掛俄國國旗也沒用！美國於北大西洋扣押油輪

▲原本名叫「貝拉1號」（Bella 1）、後改名為「馬里內拉號」的油輪，被美國指控違反制裁而遭到追捕，雖然一度逃逸並把註冊國轉為俄羅斯，還掛上俄羅斯國旗，但難敵遭美軍登船扣押的命運。（圖／路透）

[NOWnews今日新聞] 1艘原本名叫「貝拉1號」（Bella 1）的老舊油輪，被美國指控違反制裁規定，遭到美國海岸防衛隊追捕，雖然一度逃逸並把註冊國轉為俄羅斯，還掛上俄羅斯國旗，改名「馬里內拉號」（Marinera），但難敵遭美軍登船扣押的命運。俄羅斯交通部已確認此事，並譴責美國的行為違反國際法。

美國7日證實，為了封鎖委內瑞拉受制裁的石油出口，當天扣押了2艘油輪，其中1艘就是「馬里內拉號」，美國歐洲司令部在X網站上發文，指控該油輪（他們仍稱之為「貝拉1號」）違反美國對委內瑞拉石油的制裁，已在北大西洋被扣押。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）透過聲明表示，「馬里內拉號」的船員因逃避逮捕、不服從美國海岸衛隊的命令，將面臨刑事指控。

據《路透社》報導，英國防部7日表示，支持美國的行動，出動軍艦提供海上支援，空軍則協助空中監視，強調此舉是英國及歐美盟友，在全球打擊違反制裁者的努力，英國提供的援助完全符合國際法。英國防大臣賀理安（John Healey）更指出，涉事船隻「劣跡斑斑」，與俄羅斯、伊朗規避制裁有關。

對此，俄國交通部予以譴責，認為依據1982年《聯合國海洋法公約》，航行自由適用於公海水域，任何國家均無權對其他國家管轄範圍內的船舶使用武力。

就在同一天，美國南方司令部也在X宣布，扣押另一艘名為「索菲亞號」（Sophia）的油輪，正由美國海岸警衛隊護送至美國，打下：「透過南方之矛行動，美國堅定不移、致力於打擊西半球的非法活動。我們將捍衛我們的國土，恢復美洲的安全與穩定。」

財經外媒《CNBC》引述專家分析，認為這些油輪扣押事件，已經超越制裁案件的範疇，演變成一場實時管轄權的挑戰，關鍵在於公海執法的法律依據是什麼，船隻懸掛的國旗、註冊的國家等等，都可能會增加外交風險。

分析指出，由於烏克蘭戰爭，俄羅斯與西方關係原本就已十分緊張，這波扣押行動可能引發雙方進一步衝突。據悉，「馬里內拉號」被扣押時處於空載狀態，但美國宣稱它和「索菲亞號」都屬於「影子艦隊」（SHADOW FLEET），被用來從委內瑞拉和伊朗運輸受制裁的石油。

US seizes Russian-flagged tanker tied to Venezuela as Trump widens oil push

Oil ship seized by the U.S. over Venezuela sanctions was newly registered under Russian flag

