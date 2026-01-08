掛俄羅斯國旗、俄艦護衛也沒用 委內瑞拉油輪仍被美軍扣押

美國試圖控制委內瑞拉石油工的重建，將藉此獲得經濟收益，然後分配給美國和委內瑞拉人民。(圖片來源/pixabay)

美軍1月7日上午半小時內宣稱扣押兩艘油輪。周三早上8時43分在北大西洋，美軍登上一艘突破封鎖並懸掛俄羅斯國旗的油輪，約莫半小時之後，在加勒比海附近美軍扣押另一艘委內瑞拉的油輪，凸顯美國總統川普加大對中南美石油產國的攻勢。

委內瑞拉的主要買家中國譴責美國這是「霸凌」行為，即使委內瑞拉油輪運輸困難，但市場仍預期供應增加，使得紐約原油期貨周三收盤下跌1.1%，前一天下挫2.5%。

《路透》與《華盛頓郵報》報導，美軍花費2周時間追逐1千公里，周三（1月7日）終於在大西洋扣押兩艘與委內瑞拉的油輪，其中一艘懸掛俄羅斯國旗，當時附近海域出現俄羅斯潛艦與軍艦，這令人擔心美俄之間緊張關係升級。

美國控制美洲的石油流動，迫使委內瑞拉屈服

此舉代表川普總統對委內瑞拉石油出口的封鎖措施得到落實，美國意圖控制美洲的石油流動，以便迫使委內瑞拉共產政府成為美國的盟友。

官員指出，「馬利內拉號」（Marinera ）（原名為貝拉1號）上個月曾拒絕美國海岸防衛隊（Coast Guard）登船檢查，之後懸掛俄羅斯國旗，「馬利內拉號」在12月中旬突破封鎖後，於北大西洋被美軍登船檢查。

由於附近有俄羅斯潛艦和艦艇，這次扣押行動有可能引發美國與俄羅斯的進一步對抗。俄羅斯譴責美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動，由於俄軍持續打烏克蘭，俄羅斯與西方關係已經十分緊張。

這項扣押行動發生在冰島附近，莫斯科對此予以譴責，並表示「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊的船舶使用武力」。

「這是一艘假冒的俄羅斯油輪，他們基本上是試圖冒充俄羅斯油輪，以規避制裁。」美國副總統范斯在接受福斯新聞採訪時表示。

近期5艘委內瑞拉油輪改掛俄羅斯國旗

《華盛頓郵報》對TankerTrackers.com的數據進行分析，發現自12月10日美軍扣押「船長號」油輪以來，至少有五艘參與委內瑞拉石油貿易的油輪已更換為俄羅斯國旗，其中包括「貝拉1號」。

另外，美國軍官表示，第二艘名為「索菲亞號」（Sophia）的油輪在國際水域被登船檢查時正在進行非法活動，這艘油輪懸掛巴拿馬國旗，載有委內瑞拉石油。這是近幾週來的第4次扣押行動。根據委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的記錄，該油輪滿載石油。

美國官員說明，周三主導這兩起行動的美國海岸防衛隊和美軍正在護送這兩艘船返回美國進行「最終處置」。

「馬利內拉號」（原名貝拉1號）周三被美軍登船檢查時沒有裝載石油，但是美國指出，「馬利內拉號」和「索菲亞號」屬於一支「影子艦隊」（shadow fleet），這支艦隊專門用於從委內瑞拉和伊朗運輸受制裁的石油。

美國試圖控制委內瑞拉石油工業

白宮副幕僚長史蒂芬·米勒的聲明表示： 「唯一允許的海上能源運輸必須符合美國法律和國家安全。委內瑞拉能源產業透過美國建立的合法授權商業管道，擁有無限的經濟潛力。」

美國司法部長帕姆·邦迪的聲明強調，扣押這2艘油輪，「是切斷毒品恐怖主義資金來源」的必要行動，並譴責「馬利內拉號」船員拼命逃避逮捕，並未能服從海岸警衛隊的命令，因此面臨刑事指控。

美國國防部長皮特·赫格塞斯在社交媒體上表示，非法運輸委內瑞拉石油等同於竊取委內瑞拉人民的財產，並暗示將繼續扣押任何未經美國批准的出口石油。

這也涉及巨額資金。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特周三表示，目前，美國試圖控制委內瑞拉石油工的重建，將藉此獲得經濟收益，未來將造福美國人民和委內瑞拉人民，最終由美國政府酌情決定分配比例。將來會有這些經濟收益，這得益於美國在加勒比海部署的大量軍艦以及美國政府積極開展跨部門行動，攔截試圖繞過美國封鎖的船隻。

川普政府也試圖與委內瑞拉達成協議，將原本運往中國（委內瑞拉最大的石油買家）的石油轉移到美國，從而獲得價值20億美元的原油。

原本運往中國的石油轉移到美國

中國外交部發言人毛寧對記者表示： 「美國公然對委內瑞拉使用武力，並在委內瑞拉處置其石油資源時要求美國優先，這是典型的欺凌行為。」

在美軍1月3日逮捕並監禁委內瑞拉總統馬杜洛後，美國川普公開表示將與美國石油公司合作，控制委內瑞拉龐大的石油儲備。他形容馬杜羅是與美國敵人勾結的販毒獨裁者。

川普周三在社群媒體上表示，委內瑞拉將利用與美國達成的石油交易所得購買美國產品，包括農產品和藥品。但是63歲的馬杜洛本周在紐約聯邦法院出庭，戴著鐐銬，對販毒等指控不認罪。

美國副總統范斯在接受福斯電視台「傑西沃特斯黃金時段」節目採訪時暗示美國將透過石油儲備控制委內瑞拉。

范斯強調：「我們控制能源資源，我們告訴委內瑞拉政權，只要你們的石油符合美國的國家利益，你們就可以出售石油；如果不能符合美國的國家利益，你們就不能出售石油。」

川普周二宣布，美國將提煉並出售至多5,000萬桶受美國制裁而滯留在委內瑞拉的原油。這是他振興委內瑞拉石油產業的計畫的第一步，儘管委內瑞拉擁有世界最大的石油儲量，但是國內石油產業長期以來一直處於衰退狀態，歸咎政府沒有錢更新開採與煉油設備。

(原始連結)





