掛假車牌拒檢 警開12槍仍被逃

桃園中壢警方準備攔一部自小客疑掛偽造車牌，雖開多槍但歹徒仍不停逃逸。

（照片中壢警局提供）

記者丘安∕桃園報導

桃園市中壢區二日上午一部白色自小客，疑似懸掛變造車牌，警方欲攔下盤查時，自小客竟假意停車並隨即加速，不但逆向行駛並有衝撞員警情形，警方開十二槍，但自小客卻不死活撞向對向車道逃逸，警方正全力積極追緝中。

據中壢警分局指出，二日上午中壢警分局自強派出所員警，在中壢區強國路與榮民路口發現一部白色自小客車疑似懸掛變造車牌，員警準備攔查，但白色自小客拒檢並逃逸，員警立刻通報轄內各派出所協助攔截圍捕。

警方表示，稍後該車在中壢區中山東路二段出現，多名員警再次準備攔查，但自小客不但不停，還逆向高速衝向對向車道，並欲衝撞攔查員警，員警連開十二槍，但仍讓歹徒逃逸。