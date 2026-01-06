掛卡拉OK掩護！中壢警破職業賭場 查獲28人送辦

中壢警分局查獲一職業賭場，警方在現場逐一清查。（中壢警分局提供）

記者丘安／中壢報導

中壢警方五日晚持搜索票在中原路一家卡拉ok店查緝以賭天九的職業賭場，當場查獲二十五名賭客和邱姓負責人等二十八人，並起出賭資七萬元和賭具，警方表示，這家以卡拉ok 店為名的職業賭場，是警方日前接獲情資持搜索票前往查緝，二十五位賭客依社維法送辦，邱姓等三人則依賭博罪送辦。

中壢警分局指出，五日晚中壢警局多警所和督察組組專案小組前往桃園市中壢區中原路一處拉ok店查緝以賭天九的職業賭場，警方前往查緝時，部分賭客為躲避查緝除四處逃竄外，有的還鑽進了廚房內，但都被警方一一查獲。

警方表示，此一職業賭場是警方日前接獲情資而前往查緝，當場共查獲賭客和賭場負人等二十八人，現場也取出七萬元賭資和賭具等，警方除將二十五位賭客依社維法送辦外，現年五十九歲的邱姓負責人和江姓何姓工作人員則依賭博罪送辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。年關將近，職業賭場欲趁年節前大撈一筆，中壢警分局將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全、安心的生活環境。