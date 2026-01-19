掛牌滿月就賺到！00991A掛牌滿月漲14% 重壓記憶體/原物料跟上AI熱潮

圖/unsplash

台積電法說釋出正向訊息，加上台美關稅談判結果出爐、美國對台關稅調降至15%且不疊加MFN稅率，提振市場風險偏好，台股近期維持高檔強勢，主動式ETF同步受惠、買氣升溫。其中以9.66元「破發價」上市、迄今掛牌剛滿月的00991A更一舉站上每股11元，累計近1月漲幅14.39%，位居台股主動式ETF之首。

根據CMoney統計，台股主動式ETF自去(2025)年第二季陸續掛牌以來已累積6檔，截至2026/1/16為止，掛牌上市以來累積漲幅以00981A的漲幅72.4%最狂，其次依序為00980A漲58.1%、00982A漲51.3%，以及00985A漲45.3%。投資專家發現掛牌以來漲勢與掛牌是否「破發」沒有絕對關係，例如00981A及00980A當初掛牌上市均破發，如今漲幅動輒六、七成。

廣告 廣告

同樣是「破發」上市的00991A上市剛滿一個月，首月漲幅達到14.39%，顯示主動式ETF透過靈活選股操作上具有一定的優勢。

在行情推進下，資金也用行動表態。根據統計，自2025/12/19台股相對低點以來，大盤波段漲幅達12.6%，但ETF人氣出現明顯分流：台股主動式ETF受益人數期間增加129,541人，反觀國內指數股票型ETF同期間受益人數減少141,174人。顯示投資人面對高檔行情，更傾向選擇具備選股彈性與調整效率的工具，把握趨勢同時兼顧因應波動的空間。若進一步從國內近百檔ETF觀察，新增受益人數最多的前三名清一色為主動式ETF，其中00991A新增近3.3萬人，成為投資人高度關注的熱門標的。

聚焦投資主題，AI需求擴張也使台股投資主軸延伸至「AI關鍵資源」。AI算力提升帶動半導體、伺服器、記憶體相關類股漲勢凌厲，並因電子元件用量增加推升原物料需求，成為台股主動式ETF布局的新亮點。以鋼材廠華新麗華（1605）為例，打進AI液冷商機，今年來漲幅已逾24%，包括00991A、00981A、00985A均已布局，其中又以00991A持有3%最多。

主動復華未來50 (00991A)經理人呂宏宇表示，I驅動的投資機會主要以AI伺服器供應鏈為主，受惠AI伺服器快速崛起，包含晶圓代工、封測、散熱及電源等，都是市場認同的投資領域；此外，AI應用也導致記憶體、銅等關鍵原物料需求大增，金屬原物料亦具有投資價值。呂宏宇也指出，2026年核心投資主軸聚焦三大領域，除了半導體晶圓代工與記憶體之外，原物料也是掌握AI時代關鍵資源不可或缺的方向。

2026年台股並不看淡，在AI科技趨勢帶動下，半導體晶圓代工、記憶體及原物料可望成為掌握AI時代關鍵資源的三大主軸。面對市場位階走高、震盪可能加劇，與其追高不如用更「聰明的買法」參與行情，建議透過定期定額分批布局，投資人即日起可透過元大、元富、中信、永豐金、玉山、台銀、兆豐、國泰、康和、統一、凱基及群益金鼎證等12大券商，設定定期定額布局00991A，把握市場趨勢的同時把波動化為進場節奏。

台股主動型ETF上市掛牌後首月漲跌幅

資料來源：CMoney，2026/1/16。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。