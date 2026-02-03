掛牌首日兩樣情！009816爆量36萬張「上漲2.7％」…主動式00993A破發收場

台股ETF今日迎來超級掛牌日，市值型重量級新兵「凱基台灣TOP50（009816）」對決主動式「安聯台灣（00993A）」。截至收盤，兩檔合計成交量衝破64萬張，吸金效應驚人。主打不配息再投入、累積複利的009816表現強勢，終場爆出36.7萬張大量，股價收在10.27元，較發行價10元上漲2.7%，穩坐今日台股成交量冠軍寶座。

反觀主動式00993A陷入苦戰，雖盤面顯示漲2.59%（收盤價9.89元，參考價9.64元），但若以發行價10元計算，現價9.89元實質仍處「破發」狀態，跌幅約1.1%；早盤雖一度觸及10.02元，隨即遭賣壓翻黑，終場成交量約27.3萬張。

廣告 廣告

新舊對決形成強烈對比，老大哥元大台灣50（0050）雖隨大盤漲2.03%至72.95元，成交量約7萬張。兩檔新掛牌「10元甜甜價」ETF因門檻低，合計量能竟是0050的9倍之多（64萬對比7萬），顯示資金湧向新募集標的，對低單價、新題材熱度不減。

選股策略上，兩者邏輯截然不同：009816走「被動追蹤」路線，鎖定前50大動能股，盤中高點達10.60元，反映權值股推升顯著；00993A主打「主動選股」，前十大持股納入中華電等防禦標的，在今日大漲攻擊盤中力道稍嫌不足，股價受壓。

掛牌首日爆量往往是情緒高點，後續需觀察折溢價收斂。目前009816站穩發行價之上，投資人全數獲利；00993A則暫處虧損。建議投資人操作除關注量價，應回歸產品本質，思考「主動選股」與「被動市值」何者符合長期配置需求。

【看原文連結】

更多udn報導

公主淪塑膠臉？張員瑛1部位「腫麼了」快認不出

6旬富翁動「陰莖增大手術」驟逝 驗屍結果逆轉

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」：像新的一樣

家人逼考「鐵飯碗」 理工生盼走這1行猶豫了