掛牌首日基金規模成長4成！009816上市3天爆出近百萬張成交量

[Newtalk新聞] 2026「金馬年」還未到，ETF市場就很熱鬧！相較於去年同期有 4 檔ETF新掛牌，截至今（5）日，台股今年來已迎來 7 檔「新兵」投入市場。其中，上市前就受市場矚目的「凱基台灣TOP 50」（009816），掛牌至今短短 3 個交易日，累積成交量已突破 98.7 萬張。其中掛牌首日即成交逾 36.8 萬張，刷新今年來台股ETF單日「成交王」。

今年來，包含 3 檔主動式國內股票、1 檔被動式國內股票、1 檔被動式跨國股票、1 檔主動式債券及 1 檔被動式債券等 7 檔新ETF上陣。其中，掛牌當天就有 3 檔規模成長超過 2 成，清一色都以台股為標的。包括凱基台灣TOP50（009816）、主動安聯台灣（00993A）、主動第一金台股優（00994A）。

其中設有「不配息」機制、「經理費率低廉」的 009816 最引人注目，掛牌上市當天，基金規模就大幅成長 4成。

2026 年「ETF新兵」掛牌首日表現。

市場人士觀察，可以看出市場相當看好台股接下來的行情，新發行的ETF類型，將台股列為投資布局的重中之重；而掛牌上市當天基金規模就成長雙位數的新ETF，也由 3 檔國內股票型ETF包辦，顯示台股後市成長空間，同樣深受投資人期待，吸引大量買盤湧入，也推升台股ETF新兵規模不斷水漲船高。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，晶圓代工大廠宣布調高 2026 年資本支出，充分展現其對 AI 超級循環帶來的長期商機信心，此舉不僅破除市場有關「AI 泡沫」的疑慮，也進一步推升台股獲利預估年成長率由先前的 21% 上修至 30% 以上。此外，台美關稅協議塵埃落定，協議中採取相對溫和的豁免條款，成功降低過去一年多的關稅不確定性，也為台股提供另一層上漲動力。

隨著台股封關進入倒數，加上市場對美國聯準會（Fed）新任主席人選的疑慮影響，台美兩地股市波動加劇，但台股在基本面有撐、資金活水也充沛的利多刺激下，後續成長空間可期，可趁盤勢震盪之際逢回布局。

