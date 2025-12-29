掛狗牌羞辱！新北捷運傳霸凌 侯友宜：已要求快速釐清、確保同仁權益

政治中心／綜合報導

近期新北捷運公司爆發嚴重的職場霸凌爭議，有內部員工陳情指出，基層同仁若出現業務疏失，竟被主管要求在胸前配戴寫有犯錯原因的「羞辱吊牌」，並拍照上傳至百人工作群組供公開檢視，行為猶如古代的「遊街示眾」。對此，新北市長侯友宜表示「已經要求捷運公司快速地釐清事實的真相，然後要確保同仁的基本權益」。

這起被外界戲稱為「狗牌羞辱」的事件，源於社群流出的工作群組截圖。從流出的照片和對話截圖顯示，新北捷運車輛課一名襄理在群組內公開指示下屬，必須針對工作疏失「說明理由」，隨後更下達「牌子掛好、拍照上傳」的強硬指令。緊接著，群組內便出現多張員工胸前掛著大牌子的照片，牌上標註著各式行政疏失。

新北市議員鄭宇恩在臉書發文痛批，即便員工有工作過失，應依循績效考核處理，而非採取「貼標籤」式的公開羞辱。這種原始且野蠻的管理手法，不僅構成職場霸凌，更是對人權的極大漠視。鄭宇恩強調，捷運運行的安全仰賴司機與修護人員的專注力，若員工身心長期處於被羞辱的恐懼中，發生意外的風險將大幅提高。

針對「掛狗牌」疑雲，新北捷運公司表示，將秉持毋枉毋縱原則釐清事實。公司設有保密申訴管道，鼓勵同仁反映不當侵害。公司虛心接受建設性建議，但認為過度渲染的匿名指控可能打擊第一線士氣。新北捷運將持續展現改革決心，並透過穩定的營運成果回應社會期待，守護每一趟旅運安全。

另針對薪資遲發指控，新北捷運公司表示，此事顯有誤解，公司採行「預發制」，月初即先行撥付薪資，絕無遲發情況。此外，公司已針對司機員的「任務卡」內容進行優化，在合規基礎上增加休息空檔。公司近年亦推出租屋補貼、員工宿舍及夜點費提升等多項激勵制度，期盼能讓同仁專注本業，絕非外界所言之制度失能。

下午侯友宜出席活動被問到此事，回應表示「捷運公司傳出霸凌第一個時間，已經要求捷運公司快速地釐清事實的真相，要確保同仁的基本權益，讓職場上的安全能夠完全得到守護。」

