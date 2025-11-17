掛看板「拚出新生活」 議長張勝德表態爭取國民黨宜蘭縣長提名

2026宜蘭縣長部分，民進黨已在上個月提名律師林國漳出馬，國民黨方面，除了不分區立委吳宗憲早就表態外，另一熱門人選、現任議長張勝德，今（17）日起已在各鄉鎮掛出看板，表態爭取國民黨宜蘭縣長提名。

國民黨宜蘭縣議長張勝德今日掛出看板表態爭取縣長提名。（圖／縣議員楊弘旻提供）

對於明年宜蘭縣長選舉，國民黨人選目前尚未確定，其中吳宗憲早已表態爭取提名，並且開始勤走地方基層，關注宜蘭議題發展。先前外界傳言，吳宗憲接下文傳會主委一職後，將淡出2026宜蘭縣長選戰，但他隨後主動澄清，駁斥傳聞並非事實，強調自己不僅未放棄選舉規劃，更在溪南地區設立新的服務據點，持續深入基層展現參選決心。

藍營另一位熱門人選張勝德，也是積極在地方布樁經營，外界勸進者眾，不過先前遲遲未明確表態，一度還傳出黨中央屬意吳宗憲參選。為此，挺張陣營感到憂心，日前縣議員楊弘旻等人發起「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，請國民黨議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共同連署，推薦張勝德作為國民黨縣長參選人。

國民黨立委吳宗憲先前也表態要爭取宜蘭縣長提名。（資料照／中天新聞）

張勝德對於連署行動，當時曾表示感謝各界厚愛，但對於是否選縣長仍未鬆口。不過，今天在宜蘭街頭，張勝德掛出「拚出好生活，讓宜蘭更好」競選看板，上頭還寫著，「張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，懇請支持」，其中「拚出好生活」，是縣長林姿妙的競選施政主軸，延續意味濃厚。

