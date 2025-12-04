掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

標榜專注於投資與開發新能源的環境守護，涵蓋太陽能、風能及其他可再生能源，減少碳排放，保護地球環境的絕對能源集團，利用年利率25%、42%的2種特別股，對外舉辦投資說明會，佯稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，違法吸金高達新台幣2億7730萬元，316被害人；台北地檢署今（4）日依加重詐欺取財、洗錢、違反銀行法、證交法等罪嫌，起訴負責人邱志豪及幹部共17人，其中邱志豪被求刑18年，絕對能源公司求處1億元以上罰金刑。

此外，總經理吳思漢、前總監吳承峰3人求刑16年，營業長潘宏欣、行政部門主管吳佳靜3人求刑15年、業務洪韻雅4人求刑14年、業務楊孟輯求刑6年、邱志豪妻王詩雅、潘宏欣女友陳珮茹等多人則求處適當之刑。目前全案有邱志豪7人在押，北檢今移送北院審理。

檢方調查，邱志豪等人自112年3月間、同年8月間起，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，仍分別設計或推廣絕對公司年利率25%的甲種、年利率42%乙種的特別股，並對外舉辦投資說明會，佯稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，以此方式對不特定大眾吸金。

邱志豪等人造成316位投資人陷於錯誤，因而投資絕對公司甲、乙種特別股，違法吸金高達2億 7730萬元。後由邱志豪等15人以後金補前金或挪用其他來源不明款項之方式分派股息，營造這些投資方案可穩定獲利之假象，事實上投資款均未實際用於公司營業之用。

邱志豪還指示將部分款項匯兌為美金，以借款名義轉匯至其在香港設立的公司投資虛 擬貨幣，嗣再將虛擬貨幣賣出轉為美金，再匯回絕對公司之外幣帳戶。

邱志豪另將投資股款層轉至絕對能源旗下公司的銀行帳戶，交由邱妻王詩雅清償個人房屋貸款或挪作他用，並以王女名義置產。另營運長潘宏欣女友陳珮茹則將潘男吸金獎金，挪為繳交房屋貸款等私人用途，涉嫌洗錢。

北檢是接獲台灣高檢署發交金融機關通報異常匯款情形，並協請調查局洗錢防制處提供相關資料，由北檢綜整分析後，指揮台北市調處及大安分局溯源偵辦。去年8月間執行全台大規模搜索計16處所，向法院聲請羈押被告絕對能源公司負責人邱志豪等7人獲准。

檢方並於偵查中查扣比特幣、泰達幣及乙太幣等虛擬貨幣、勞力士手錶2支及現金271萬元；並另經台北地方法院裁定 扣押被告等人及案關公司名下銀行帳戶8322萬9133元，以及王詩雅名下房地，查扣不法所得價值共計1億2641萬9345元，均聲請法院依法宣告沒收。

檢方審酌邱志豪等人正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為牟取不法暴利，竟以經營公司集團方式詐欺吸金，召開甲種、乙種特別股說明會據點遍布全台，致詐欺犯罪被害人數達316人，違法吸金達2億7730萬元，並透過境外公司、虛擬貨幣等管道洗錢，嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅。衡酌本案被告等人於詐欺吸金集團之角色地位與分工、犯罪情節與惡性、犯罪所生之危險或損害、犯後之態度，分別向法院求處重刑。

