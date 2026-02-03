掛羊頭賣狗肉！三峽警掃蕩北大棋牌社 逮負責人及30賭客

黃姓負責人以棋牌社為幌子，實際經營抽頭麻將賭場。三峽警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

三峽警分局鑒於近來各地部分「棋牌社」假借合法名義，暗中經營非法賭博場所，遂針對轄區疑似賭場加強蒐證與監控。警方發現位於北大特區學勤路的一處「桌遊棋牌競技社」涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中從事麻將賭博活動。三峽警分局立即成立專案小組展開深入調查。

三峽警分局指出，經過警方一個多月的密集蒐報，特由偵查隊主導，編組專案小組，動員偵查隊長、副隊長、偵查員、刑二、刑六、機動小隊共15人，並結合北大所副所長及員警6人、鶯歌所所長及員警4人，共計25名警力前往查緝，於昨（2）日下午3時10分，持新北地方法院核發之搜索票前往該處執行搜索，當場查獲黃姓負責人以棋牌社為幌子，實際經營抽頭麻將賭場。現場共有12桌電動麻將桌，查獲負責人1名、1名櫃檯員工及30名賭客，並扣得電動麻將桌12台、麻將牌6副、賭資新台幣98,900元、籌碼47,980元、監視器4具、員工名冊及工作手機等證物，全案依刑法第268條賭博罪移送新北地方檢察署偵辦。

三峽警分局提到，警方進一步查出，該棋牌社自去年起營業，以籌碼點數卡換現金、以點數卡充當現金對賭，並收取茶水費及入場費規避抽頭金，企圖規避賭博罪營利要件。業者透過網路及臉書招攬各地人士前來賭博，會員人數已逾數百人，初估月收入高達百萬元以上。此舉雖以合法商業登記掩飾，實則違反營業項目，藉此牟取不法利益。分局已將相關資料函報市政府，依法進行第三方警政裁罰。

三峽警分局長許再周強調，賭博場所為治安隱憂之一，為淨化選前治安，本分局將持續強力掃蕩地下賭場，絕不容許心存僥倖的業者以身試法。同時呼籲民眾如發現賭博犯罪，應踴躍檢舉，警民合作，共同打擊不法，營造安全、清新的社會環境。