掛羊頭賣狗肉！ 中民船組「影子海軍」完成首次灘岸卸載
中國 / 綜合報導
紅色勢力蠢蠢欲動！路透社揭露中共在今年夏天的演習中，由滾裝渡輪和甲板貨輪組成的「影子海軍」，還在今年夏天的演習中，首次以民用貨船直接完成「灘岸卸載」。軍事專家表示，影子海軍並非第一次，因為中共軍方登陸艦量能不足，所以得靠民航船隻。對此，國防部回應，對於滾裝貨輪一直都有持續掌握，會做好相關應處計 畫 。
夜間衛星影像顯示，海上有幾艘船，鏡頭再拉近一點，明顯看到一艘貨輪停靠岸邊，再仔細觀察，沙灘上設有坡道讓車輛直接進到內陸，這貨輪看似一般，實際上卻是掛羊頭賣狗肉的軍事行動，路透社揭露中國正加速打造，由滾裝渡輪和甲板貨輪組成的「影子海軍」。
在今年夏天的演習中，首次以民用貨船直接完成「灘岸卸載」，展現中國計畫登陸台灣已經進入下一階段，路透社辨識出12艘民用船，6艘滾裝渡輪從東北地區出發，6艘甲板貨輪從浙江與廈門出發，這些船一路行駛在中國沿海，到廣東的一處海灘。
這個其實並不是第一次，每年大概都會有8艘的渡輪到東部戰區，來進行這個載運的訓練，專家進一步說明，因為中共軍方的登陸艦量能不足，要輸送大量部隊就得靠民航船隻，但面對紅色勢力蠢蠢欲動，我方又該如何因應？根據不同階段有不同對策，如果船隻在集結發航或航行階段，可以透過遠程火箭炮，一次性將它們在海面摧毀。
如果已經準備登陸，可以採取封港反制或在港口附近攻擊，真到了登陸階段，可以透過近程武器迎戰，不同階段對於這些大型目標，都可以透過這種國軍本身的建制武器，或是遠程反擊的武力來加以摧毀，中共想方設法侵略台灣，這次行動被外媒揭露，也讓台海議題再次受到矚目，而我方也做萬全準備，不讓敵軍越雷池一步。
