掛羊頭賣狗肉！基隆小吃店成「淫樂包廂」 警扮老司機直搗黃龍

基隆小吃店暗藏極樂淫窟，被警方搗破，法官也判刑了。示意圖／Pixabay

基隆市一間小吃店開設在2樓，店內有很多「淫樂包廂」，有許多坐檯小姐提供情色服務。警方派多名警員假扮成老司機上門消費，小姐們當場脫衣陪酒、裸露胸部或下體，都被警員的密錄器全部錄下，最後小吃店的黃姓女老闆被判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，這間「水X灣」小吃店意圖使女子與他人為猥褻行為而容留、媒介以營利，在包廂裡與不特定顧客從事脫衣陪酒、裸露胸部或下體、供顧客撫摸胸部或下體等猥褻行為。

消費方式為坐檯費用平日每2個半小時、假日每2個小時300元，包廂費用300元至500元，坐檯費用、顧客支付之小費均歸坐檯小姐所有，其餘費用所得則由黃姓老闆娘收取。

去年2月28日晚間，多名警員假扮顧客上門，黃女叫了5名坐檯小姐進入包廂，和警員玩擲骰子遊戲，如玩輸則脫去衣物露出胸部、下體，或為撫摸胸部、下體等，都是會挑起性慾之猥褻行為。

不久之後，其他警員拿搜索票到場執行搜索，黃女馬上按下櫃台的緊急通知按鈕，而包廂內的燈光全亮，提醒坐檯小姐們有臨檢，但假扮成老司機的警員們，早已錄下之前的淫穢行為作為證據。

基隆地方法院審理此案，依《刑法》第231條圖利使人為性交或猥褻罪，判黃女有期徒刑2月，得易科罰金，全案還可上訴。



