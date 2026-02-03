掛號也有黃牛！皮膚科代排喊價1500元 衛生局：最高可罰25萬

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

彰化一家皮膚科診所因專治異位性皮膚炎，且醫師曾任醫學中心皮膚科主任，名氣極高，門診天天大排長龍。然而，該診所門診只開放現場掛號，有心人士看見其中商機，化身「代排黃牛」，在網路上攬客，代排一次收費1500元。彰化縣衛生局目前已介入調查，若查獲違規情事，將依違反《醫療法》裁罰，最高可處25萬元罰鍰。

彰化一家知名皮膚科診所每天大排長龍，有心人士因此化身代排黃牛，在網路上攬客，一次收費1500元。（示意圖／Unsplash）

據了解，這家皮膚科診所的主治醫師曾於地方醫學中心擔任皮膚科主任，專治兒童及青少年皮膚疾病，並擅長治療異位性皮膚炎、乾癬等病症，吸引不少患者慕名前來就診。起初診所開放網路預約，但因掛號人數眾多、每日看診量有限，為維持看診品質，後改為僅開放現場掛號，導致診所天天爆滿。

一群「代排黃牛」看準這樣的狀況，在網路上公開攬客，提供一次1500元的代排服務，並事先收取500元訂金。顧客只需在看診半小時前抵達診所外，依約定「通關密語」與代排者確認身分，再支付尾款1000元，即可保證排在前5號看診。不過，黃牛的出現導致初診民眾更難掛到號，引發不滿聲浪。

對此，該診所澄清，已取消網路及電話預約，只開放現場掛奧及複診預約，採取與醫院相同的掛號模式，以杜絕不公，並兼顧醫療品質。

彰化縣衛生局則表示，接獲通報後已展開調查，並指出看病掛號是醫療服務中的一環，性質與一般商品或消費服務不同，不能視為代購或跑腿行為。付費掛號行為涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定。衛生局強調，無論是現場或網路交易，一旦查獲有人收費代排掛號，將依實際收費情形，對從事代排行為者處以5萬至25萬元罰鍰。

