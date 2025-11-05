《掛蠓罩的暗暝》新書發表 探索台灣文學基地的前身記憶與家的溫度
[Newtalk新聞] 國立臺灣文學館今（5）日於臺灣文學基地舉辦華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》新書發表會。文化部政務次長李靜慧、國立臺灣文學館館長陳瑩芳、臺灣文學基地原住戶新元久、繪本創作者Ballboss（周宜賢）、臺灣文學基地修復建築師許伯元、合作出版臺灣麥克出版集團總經理黃長發、臺灣明治食品協理新田大貴等各界貴賓蒞臨，見證新書問世。
文化部次長李靜慧表示，《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》這本繪本的誕生，也是一次文化記憶與語言傳承的延續，臺文館以文學與圖像的形式，將「原住戶的故事」重新喚醒，讓這座曾見證時代更迭的老屋，訴說屬於臺灣的故事，今日能夠與臺灣文學基地第一代住戶新元久齊聚一堂，更是難得的緣分，也讓她更靠近父母訴說的昔日回憶。文化部秉持「兒少優先」理念，透過閱讀推動想像與文化教育。李靜慧強調，《國家語言發展法》推動以來，臺文館作為重要夥伴，積極開發台語資源，營造友善語言環境，此次繪本結合文學、歷史與台語朗讀，讓兒童在故事中自然親近土地與語言，期盼未來持續攜手各界，讓文化與語言在日常生活中被看見、被聽見、被感動。
國立臺灣文學館館長陳瑩芳表示，臺文館長期推動臺灣台語文學的創作與推廣，也多方嘗試以繪本形式來推廣文學。博物館的使命在於以「生命記憶」開發多元故事，從不同視角構築「小歷史」與「大時代」的連結。113年在文化部「國家語言整體發展方案」支持下，以臺灣文學基地的歷史發展及保存過程為發想，用臺灣文學基地地內居住最久的住民：「樹」的視角，推出華、台語雙繪本《樹可能記得》／《樹仔凡勢猶會記》，並獲2025年義大利波隆那兒童書展插畫展入選。今年則再度攜手創作者Ballboss，並和維京出版合作出版《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》，將時間拉至戰前、聚焦於當時在此生活的住戶，從其生命經驗回望臺灣文學基地及週邊的故事。
新書發表會特別邀請新元久分享他與臺灣的深厚緣分，新元久於1931年出生於臺南州麻豆明治製糖社宅，童年在甘蔗園與糖香中成長，自述為「愛吃甜食的孩子」。新元久解釋「灣生」是日本統治時期出生於臺灣的日本人，如今人數稀少、幾近消逝。回顧求學歷程，新元久提及恩師啟發他努力讀書的精神，也回憶二戰時期臺北大空襲導致停課的震撼記憶。戰後他於1946年自高雄遣返日本，緣於臺灣的「甘甜」經驗啟發，回日本後，化為進入食品公司的動力，在普遍資源缺乏的時代就是為了再續前緣，而也因為如此與臺灣深厚的情緣，他迄今回到臺灣計16次，就是認同這裏是他的「故鄉」，是餵養他成長、重要的「家」。
建築師許伯元在新書發表會上分享修復臺灣文學基地後棟歷史建築的經驗。許伯元表示，修復老房子的過程中常會與歷史對話，而此次最特別的經驗，是在工程尚未完工時遇見原屋住民新元久回訪，得以親自聆聽第一手記憶，感受極為珍貴。許伯元提到，房屋木材上的刻痕彷彿記錄著成長的印記，象徵生命與歷史的延續，並感謝所有參與者的努力，強調修復雖艱辛，但成果令人感動與自豪。
繪本創作者Ballboss表示，這是一個橫跨第二次世界大戰前後的歷史記憶和文化情感的故事。為了呈現臺灣文學基地原住戶、出生於1931年臺南麻豆的新元久對於「家」的記憶與情感，此次創作先進行了訪談，並從新元久所提供的珍貴材料，以及再翻找大量史料、照片中形塑當時的臺灣。從嘉南平原的甘蔗田、摩登臺北的百貨店，到縱貫鐵路的旅行、阿里山上的小學遠足、臺灣同學，還有崇拜的嘉農棒球選手，以及臺灣家庭為防蚊，在夜晚入睡前必掛上的蚊帳等等細節，所創作出的故事裡新元久回到了家，臺灣文學基地也找到了前身的記憶。
故事中的重要線索「糖」，是臺灣的味道，也是甜蜜的回憶。成長後的新元久，進入知名企業「明治製菓株式會社」後開發出經典零食「蘑菇山（きのこの山）」，實則源自於對年幼回憶的嚮往，而開發迄今也將慶祝50週年。而此次，原新元久居住的房舍、現已由臺文館委外經營的咖啡店「平安京茶事」，也特別向臺文館申請繪本圖像授權，開發出蛋捲禮盒，回應其童年的甜蜜回憶。
臺文館表示，《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》繪本出版的意義更在於進一步立體化戰前臺北的具體形象：抽水馬桶、防空洞、鐵道旅館等，是你我未曾經歷過的臺北，而今終能以繪本保存，讓歷史記憶延續。目前臺文館策劃了北部、南部計5場推廣活動，其中也安排了3場台語專場，未來臺文館也將持續深耕臺灣文學基地、文學糧倉週邊歷史故事，讓文學以各種形式進入日常生活。
