掛賀年看板回鍋選鳳山議員？李雨蓁：新的一年有無限可能

屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁近日在高雄鳳山地區掛出拜年看板，由於適逢選舉年，掛看板時機敏感引發關注，地方推測她可能回鍋參選鳳山區議員，對此，李雨蓁回應，新的一年有無限可能，由於受到許多地方鄉親關心，所以掛出賀年看板，先跟大家拜早年。

李雨蓁賀年新看板位於鳳山五甲地區，看板以可愛字體寫著「馬年大吉、2026與蓁同行」，由於年底即將大選，現在掛出新看板引發議論，地方推測她可能再度參選鳳山區議員。李雨蓁的好友高市議員張博洋、前基進黨發言人楊佩樺也特別到看板前合影，並在臉書發文打卡。

「新的一年有無限可能！」李雨蓁表示，鳳山是她從政的起始點，有很多鄉親都對她表達關心，所以決定以掛看板方式先跟大家拜個年，與地方互動，目前她還沒做任何決定，新的一年什麼狀況都有可能發生，沒有排除任何可能性，現階段就先扮演好處長角色，努力做好本職工作，同時聽取各方建議。

