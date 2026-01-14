程銀生

大概在我十歲左右的時候，每逢晴天的傍晚，夕陽開始西下；或者是，一場雨水過後的時光裏，我總會被家屋西北方向天際的一座山所吸引。別致的山巒綿延起伏，呈大小不等的相互疊加交錯的拋物線狀，婀娜多姿。我當時當然不會這樣描述，只是留在記憶中的觀感罷了。我很好奇地問家裏大人，“那是什麼地方？離我們有多遠？”，二叔馬上給了我答案：那是霧聚嶺和二姑尖，在山裏唐灣那邊，有四、五十里路，大別山南面，掛車山。二叔接著又講：國民革命那陣子，我到六安從軍，經常要走那條山道。二叔常常講得眉飛色舞和手舞足蹈。我也聽得入神：原來，那個老山八洞裏竟然是個有故事的地方！

再稍大一點年齡時，未出五福的宗家大叔，木匠出身，有一套拿手的好手藝，方園十幾裏地方人家的木工活都請他去幹。大叔長年走村串戶，見多識廣，每次回到家中，總帶回我們喜歡聽的各式各樣的故事和傳說。當講到程芳朝的故事時，大叔尤其口若懸河，滔滔不絕，每每如此，不厭其煩。這其中包括五斤花的傳說、林駝子的故事、肉案搭浮橋、鯰魚地、在葛灣村興辦石灰窯等。大叔還講到程芳朝與我們現時程家存在的關聯，後來程大祖宗還講了一句對其程家子孫不利的話等等。

大叔沒完沒了地宣講，我聽之入迷，對程家祖先程芳朝產生了無限崇拜的心理！後來，葉瀕先生主編的《神鞭》一書出版發行，結合文本閱讀，我也漸漸對程芳朝其人其事有了一點客觀和理性的認知。但同時也使我對這位才高八斗、德高望重、深得朝廷器重的程芳朝老先生產生許多莫名的不解和疑惑。時隔300多年，在經歷了差不多20餘代的生命延續和演變後，我體內日夜流動的健康血液裏，是否也留存著程芳朝祖先的基因，那就不得而知了。此為後話。

從官方歷史記載以及民間傳說來看，程芳朝的人生活動軌跡，除了在朝廷為官和出任安南（今越南）正使外，其餘大部分時間都是奔波或遊走在羅嶺、池州、桐城文昌、黃甲葛灣村，足跡遍佈大掛車山一帶，逝世後葬於黃鋪倒爬嶺，暮碑由後來張英大學士題寫。

即使我與程芳朝老前輩沒有多大直接相關，那我與這位老前輩擁有一個共同的“程氏”祖先，應該是不爭的事實。而這個共同的祖先，應該都是來自600多年前的那次江西瓦屑壩移民。關於瓦屑壩移民，吳文化研究專家吳美福先生已撰文《尋根問祖話故里》作了較為詳盡的闡述。安徽省桐城派研究會常務理事、安徽省文史資料學術研究會會員李國春先生一行，也於5月上旬親自抵達瓦屑壩移民現場考察，並已在《瓦屑壩紀行》一文中進行了詳細記錄與分析，獲得了關於當時移民安慶、桐城的第一手資料，非常珍貴！

“掛車山歷史文化陳列館”座落在山川秀美的黃甲鎮汪河村，其創辦者們以山館為載體，充分展示掛車山區域歷史文化、姓氏文化、祠堂文化以及改革開放所取得的成果，把傳統文化與現代文化相結合，將孝道文化與現代文明相融合，做了一件功德無量的事，功在當代，利在千秋！如今，陳列館已初具規模和初見成效，並已成為桐城文化對外交流的一大文化亮點。此舉必將有力推動鄉村經濟和文化等各項事業的全面振興！

一月前，由桐城市作家協會和唐灣鎮人民政府共同主辦的“紅色唐灣行”文學采風活動，對綠色唐灣、古色唐灣、紅色唐灣作了一次“全景式掃描”，創作了近20篇膾炙人口的雅章！此舉對掛車山區的大唐灣地區的旅遊開發、經濟發展以及生態文明建設，對鄉村振興，都將起到很大促進作用。

隨著翁飛博士一行的到來，一批又一批的海內外有識之士也將陸續來到掛車山館，來到掛車山考察、旅遊，這裏的綠水青山，也將隨之變成金山銀山。

佇立掛車山頭，看漫山紅遍，層林盡染！