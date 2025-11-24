掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」 洪健益批：不敢吭聲藍狂奔親共急統

民進黨台北市議員洪健益於選區看板高掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」。 圖：翻攝洪健益臉書

2026九合一選舉將於明年11月28日舉行，地方首長、縣市議員都將進行改選，面對國民黨主席鄭麗文上任以來，頻因親中言行引發爭議，民進黨台北市議員洪健益今（24日）分享自己在選區高掛「投給（台北市長）蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板，砲轟國民黨明顯朝向「親共急統」路線狂奔，「蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！」

洪健益於臉書發文指出，可能已經有些人發現他在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」 的看板，「這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接！」

洪健益直言，鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。從中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》；到中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

洪健益強調，中國統戰逼近台北，身為台北市議員，他不能視而不見，但最讓人更憂心的是，「面對這些議題，蔣萬安卻保持絕對低調」，他認為，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許。

洪健益說，因此，他受到支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：「鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！」

