掛「新北就愛李四川」看板惹議 何元楷：捐自己一面大面看板給李

國民黨新北市汐金萬區市議員初選掀看板大戰，「強家軍」藍委羅智強辦公室主任何元楷週一掛出「新北就愛李四川」的合體看板，卻引發未事先徵詢李的爭議。何今宣布，為幫助新北隊，要把自己「其中一面大面看板」捐給李。

何元楷表示，昨天看到台北市副市長李四川表態參選新北市長，就像是給藍營新北市議員參選人吃定心丸一樣，讓大家都感到振奮不已，因此自己要用行動做川伯的後盾，幫川伯宣傳，協助川伯贏下新北，讓新北更好。

何元楷指出，目前民進黨新北市長參選人蘇巧慧已經在新北掛上滿山滿谷的看板，反之剛表態的李四川還沒有在新北正式掛上看板，也呼籲新北市的好朋友一起當川伯最強後盾，攜手創造更繁榮的新北市。

何元楷說，日前他在汐止掛上「新北就愛李四川」看板，也成為李四川在新北第一面露出看板，除表達對李四川的支持，也是獻上對自己在台北市政府服務時的前長官祝福。

何元楷表示，李四川就是一個務實且專業的人，熟知行政流程，時常一眼就發現問題，並提出具體的解決方案。何元楷相信李四川若能當上市長，絕對能為民謀福，幫市民朋友解決各種問題。

