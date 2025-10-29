採實名制規畫！衛福部健康幣明年將上路 石崇良：可換「這些東西」
國內65歲以上長輩約460多萬人，即將達總人口20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，雖然民眾平均餘命約80歲左右，但不健康年數大概也有8年。衛福部長石崇良表說，面臨超高齡社會，疾病負荷一定增加，衛福部著手規畫推出「健康幣」，目前設計原則已準備完成，預計明年第一季推出。
慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」節目今正式上線啟動。參與啟動儀式的總統賴清德表示，今天是九九重陽節，政府為「全民打拼，健康久久」，「百大醫言堂」節目是65歲以上民眾重陽節的好禮物，幫助全民更加健康。
石崇良表示，面臨超高齡化社會，疾病負荷一定會增加，降低癌症、慢性病等疾病負荷是首要職務，但臨床上「沒有病識感」的病人最難治癒，現在必須增加民眾認知，重視健康。
為促進民眾健康，衛福部著手規畫明年推出「健康幣」。石崇良指出，只要進行健康促進、預防保健，如打了預防針、疫苗，就可以得到100點，如做了大腸鏡可以得到200點，或是天天量血壓且上傳，就能獲得點數。他指出，已有自行車品牌老闆願意提供腳踏車讓民眾以點數兌換，讓運動成為良善循環；也有醫院指出，研擬提供健康幣點數折抵自費體檢費用一千元。
石崇良說，「健康幣」設計原則，將採實名制，沒有轉讓機制，以健康存摺做為平台，以鎖定個人身份，第一階段以政府推動的各項預防保健措施累積點數，如施打疫苗、癌症篩檢、成人健檢等，第二階段才開始擴大連結其他活動，如自費健檢，或上傳穿戴式裝置內運動資料，如Apple Watch等，可以進行合作。
至於，健康幣可以兌換哪些項目、如何兌換？石崇良說，衛福部已開始接洽，未來可能會設置網站，希望民間企業一起合作，擴大兌換地點與項頁，未來只要對民眾有益的健康活動都歡迎 ，未來也將與運動部、文化部、觀光署等跨部會合作，納入參觀博物館等社會參與的健康元素。
更多udn報導
實驗猴遇車禍趁亂逃走 感染3種病毒有攻擊性
日本備品放大廳隨便拿 網嘆：台人1通病學不來
40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 揪出罕見病例
他稱「花45年才學會挑香蕉」秒辨出哪串最甜
其他人也在看
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 22 小時前
2大2小春節住高雄2晚近12萬 觀光局說話了
[NOWnews今日新聞]農曆春節，各大飯店住房價會相比平時高出不少，不過卻有民眾上網搜尋高雄市飯店房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，還有另一間「帕鉑候工所-高雄駁二館」...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
財部：普發現金直接入帳增39萬人 免登記申請
（中央社記者呂晏慈台北29日電）普發現金1萬元即將上路，財政部今天提醒，若符合勞保年金、災保年金等11類資格民眾，不用做任何登記或申請動作，11月12日便會直接入帳，初估今年直接入帳的人數較2023年增加約39萬人。中央社 ・ 14 小時前
日本熊闖民家只為吃人「130年未見」 「這是戰爭」疾呼全面應對
今年秋季，尤其是10月以來，日本熊攻擊、殺害人的事件急遽增加，嚴重爆發的熊危機已經迫使地方政府請求自衛隊出動。兩年前就曾預告日本熊害會達到這種程度的專家警示，今年已經出現130幾年都沒看過的熊入侵民家只為吃人的狀況。秋田縣今年初才卸任的前知事嚴詞表示，對抗熊害已是「戰爭」，必須全力應對。太報 ・ 13 小時前
過年高雄住2晚要14萬？ 業者澄清 觀光局稽查
有民眾日前透過訂房網站查詢高雄過年的住宿價格，發現一間酒店，兩個晚上，兩間房，竟然要價11萬多元，讓他覺得不可思議，上網詢問網友，帶小孩回南部過節，要這麼多錢嗎？業者解釋，民眾設定的是高級房型，平日一...華視 ・ 20 小時前
Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：聯合新聞網 ・ 2 小時前
35年來第六次！Fed降息決策出現立場相反的反對票
綜合外媒報導，聯準會周三決定降息 1 碼，但共有兩位決策官員投下反對票，且立場截然相反：理事米蘭主張降息 2 碼，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德則認為不應降息。這是近數十年來罕見的「雙向異議」。鉅亨網 ・ 3 小時前
川普同意韓國擁有核動力潛艦！將在費城建造
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）29日抵達韓國，與韓國總統李在明展開會談，據傳李在明在會晤時，要求美方提供核動力潛艦燃料，以助韓國潛艦在朝鮮半島周邊水域展開重要防禦行動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 2 小時前
川習會將登場 美官員：相信川普不會被迫表態反台獨
（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）全球矚目的川習會即將在韓國釜山登場。CNN報導，美國資深官員表示，有信心美國總統川普在會談中不會被迫表態反對台灣獨立，並強調，會談焦點在於中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題。中央社 ・ 1 小時前
百歲人瑞創新高達5749人 衛福部金鎖片預算飆破7600萬元
國人健康餘命增加，百歲人瑞在2022年首度破5000人後持續上升，2023年5011人、2024年5542人，今年截至8月底已高達5749人，其中男性有2337人、女性為3412人約占6成。最高齡人瑞為北市122歲女性，男性最高齡則是新北的115歲長輩。國內最長壽年齡自2023年起，每年增加1歲，不過去...CTWANT ・ 2 小時前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
MLB》大谷翔平累了嗎？ 狂轟紀錄夜後陷低潮投打表現皆失水準
「大谷翔平累了嗎？」在萬眾矚目的世界大賽二刀流初登板中，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）度過了一個不平靜的夜晚。繼前役締造史詩級表現後，這位超級巨星此役先發登板僅投出普通水準，打擊端更是全面熄火。在道奇隊今以2比6敗給多倫多藍鳥隊的戰役中，大谷主投6局被擊出6支安打失4分，送出6次三振與1次保送。藍鳥隊成功將七戰四勝系列賽扳成2比2平手。相較前役18局惡鬥中締造追平紀錄的9次上壘（包含雙響砲與兩支二壘安打），此役大谷僅獲1次保送且苦吞2次三振，連續上壘紀錄停留在11場後中斷。「比柏（Shane Bieber）的投球策略非常出色，」大谷透過翻譯表示，「他精準攻擊好球帶邊緣，完全執行預設的投球佈局。」經歷歷史性的一役後，大谷坦言體能消耗巨大，週一賽後曾表示「想立刻入睡」，僅隔17小時再度登板。他透露凌晨2點前就寢，自認已為第四戰做好準備：「登板時身體狀態相當理想。」捕手史密斯（Will Smith）也證實：「他在投手丘上始終清楚自己的任務，配球思路明晰，我認為他今晚表現依舊出色。」此役最大轉折點出現在三局下，大谷遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）麗台運動報 ・ 17 小時前
衛福部：未經轉診輕症直衝醫學中心 部分負擔恐漲至1200元
為落實分級醫療，衛福部健保署研擬明年強化醫學中心門診減量，將以6個月為期監測；若成效不彰，將祭出第二波對策，未經轉診輕症直接到醫學中心就醫者，部分負擔將以醫療費用50%計收，恐漲至1200元。另健保署試辦的假日急症中心將在11月2日上路，六都選定13個地點，治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間為周日或連續假日的「早8到晚12」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
爸媽必看！未成年人普發一萬怎麼領？一張圖看懂3種管道
全民普發一萬將於11月12日起陸續入帳，本次普發現金採用登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放五種方式。不過，近日有民眾對於未滿13歲、13歲以上未成年人的一萬元如何領取感到困惑，財政部特別說明，本次普發現金比照112年普發現金代領機制，有3種管道可參考。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 2 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
王子涉粿粿婚內出軌經紀公司道歉 承諾「承擔應有責任」
藝人范姜彥豐29日發布指控影片，直接標註老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌。粿粿沒多久就打破沉默回應「會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，王子則繼粿粿發聲後，於IG發文認了「超過了朋友間應有的界線」。傍晚王子經紀公司作出公開聲明，對於佔用社會資源深感抱歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前