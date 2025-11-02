採樣恐延誤！動保員「誤解指令」至豬場清消 中市府：將祭出嚴懲

陸軍十軍團出動化學兵以及清潔兵，全副武裝進入非洲豬瘟案場清消。十軍團提供



台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，全國正在15天禁運期。中央上月底委請國軍前往消毒。不過，台中市政府今天又擅自派員到該養豬場消毒，農業部長陳駿季今天（11／2）砲轟，市府私自清消，恐影響後續時程，一再表示「遺憾」，也要台中市府今天晚間6點前提出報告說明；市府回應指出，動保處鄭姓人員因誤解動保處黃姓組長指令，今天逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

陳駿季今天表示，中市府未告知防疫指揮官，擅自進入清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。陳駿季解釋，前兩天國軍動員115人，24小時完成非洲豬瘟台中案場的清消，農業部原訂明天要採檢，因為必須等消毒劑乾了以後才能採檢，現在不知明天是否可採樣，不行就得延期。

陳駿季表示，防疫工作應該是中央與地方一起努力，而不是自走砲，案場經過國軍高強度清消後，台中市今天又私下去清消，卻未告知前進應變所，違反應變所工作內容，作為魯莽，他擔心會導致後續採檢出現偽陰性，誤判結果。

台中市政府對此以文字稿回應指出，動保處鄭姓人員今天因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，台中市政府針對該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第3階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

