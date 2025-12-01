採生薑變返鄉專車！警攔查中巴 車上22人全是失聯移工

一輛中巴誤闖禁行甲、乙類大客車路段，遭警方盤查。（圖／翻攝畫面）





苗栗縣南庄鄉苗21線有部分路段早就公告禁止甲、乙類大客車通行，一名司機移不熟路況，昨（30）日開著一輛中巴要從苗21線上山到鹿場部落，經查發現車上22人全都是失聯移工，受雇要去山上挖生薑，被警方全部帶回偵訊，依違反就業服務法移送移民署苗栗專勤隊準備遣返。

警方指出，經過查明，該中巴車上的22人都是失聯移工，泰國籍12人、越南人10人。巴士駕駛陳姓男子自稱受雇於何姓男子，從嘉義梅山、新港等地載運這22名移工要上山到鹿場部落挖生薑，他不知道苗21線部份路段公告巴士禁止行駛才會誤闖被攔查。

警方說明該中巴被取締的原因，南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧昨日15時30分執行交整勤務，苗21線13k處發現一輛中型巴士，行跡可疑，車窗的所有窗簾都拉得密不透風，加上交通部公路總局為了安全起見，早已禁止甲、乙類的大客車通行該路段。

警方立刻攔查這輛中巴，登車檢查後發現車上22人全部都是失聯移工，將人帶回接受偵訊後，全案依違反就業服務法移送移民署苗栗專勤隊處理後續遣返作業，並追究陳姓駕駛口中的「何姓雇主」責任。

