採納立院函覆「助理費屬立委補助費」？余莓莓秀「1圖表」打臉旗袍法官！

論壇中心／綜合報導

新竹市長高虹安助理費貪污案二審大逆轉，貪污罪獲判無罪，承審法官郭豫珍引用立法院函覆，認定立委助理費是補助立委問政需要、其中一點還指稱「助理費預算編列及說明列在委員問政業務項下」。這讓郭豫珍的學妹、資深媒體人余莓莓在《頭家來開講》節目上秀出「立法院歲出計畫提要及分支計畫概況表」打臉法官。

余莓莓指出，裁判書說助理費是列在「委員問政業務項目底下」，但看看立法院115年度歲出計畫提要及分支計畫概況表，明確列出公費助理的費用編列在「人事費」，不是編在立委的問政業務項目，不是屬於立委的薪資，而且公費助理的勞保健保、年終獎金、僱主提撥六%等等通通都是公帑支出，怎麼會認為這是實質補貼給立委的呢？更何況這筆錢編列在人事費，也不是編在所謂的委員問政業務項，「郭法官的眼睛不知道是怎麼看的。」

廣告 廣告

郭法官過去在前台北市議員童仲彥案時，認定議員助理費非議員個人實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，不過這回換成立委高虹安卻認定助理費屬於立委補助費，兩者自相矛盾，也遭質疑是因人設事，恐將助長立委任用「人頭助理」。

原文出處：助理費屬立委補助費？余莓莓秀「立院分支表」質疑：郭豫珍眼睛怎麼看？

更多民視新聞報導

高院「旗袍法官」郭豫珍遭疑「因人設事」 台灣國赴監院抗議籲彈劾

黃智賢痛批旗袍法官「貪官之友」 高虹安親自回應了

高虹安復職確定！將在「這天」回竹市府上班

